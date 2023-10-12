Россия готовит эвакуацию своих граждан из зоны ближневосточного конфликта

«Если возможность выезда беженцев через египетский КПП будет перекрыта, все жители сектора окажутся в ловушке. Тогда международное сообщество должно будет разработать вариант массовой эвакуации, который будет осложнен необходимыми проверками: следует убедиться, что зону конфликта покидает именно мирное население, а не боевики», – считает эксперт. С тем, что использование египетского коридора под вопросом из-за опасений Каира инфильтрации террористов на соседний Синайский полуостров, где уже действуют отряды ИГ (запрещена и признана террористической в России), согласен и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.