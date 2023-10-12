Россия готовит эвакуацию своих граждан из зоны ближневосточного конфликта

Россия готовит эвакуацию своих граждан из зоны ближневосточного конфликтаВ осажденном после атаки «Хамас» секторе Газа находится 1200 из 2000 живущих в Палестине россиян
Больше половины из живущих на палестинских территориях россиян находится в осажденном и подвергающемся бомбежкам секторе Газа, где со дня на день начнется наземная операция армии Израиля в ответ на нападение «Хамас» 7 октября. МИД России составляет списки желающих выехать с палестинских и израильских территорий, но провести эвакуацию из Газы будет непросто: единственный возможный путь из анклава лежит через КПП на границе с Египтом.
На всей формальной территории Палестинской автономии находится около 2000 российских граждан, из которых 1200 – в осажденном израильской армией и контролируемом движением «Хамас» секторе Газа. Это 11 октября подтвердила «Ведомостям» пресс-секретарь представительства России при палестинской национальной администрации (де-факто контролирует только небольшую часть территорий на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. – «Ведомости») Алия Зарипова.
«На данный момент изъявило желание покинуть сектор Газа порядка 300 россиян. Вопрос эвакуации находится в проработке», – сообщила Зарипова. По состоянию на 11 октября, согласно данным посольства России в Израиле, жертвами начавшейся 7 октября атаки «Хамас» на Израиль с территории сектора Газа стали четверо россиян, шесть числятся пропавшими без вести. При этом посол России в Израиле Анатолий Викторов 11 октября в ходе дискуссии клуба «Валдай» допустил, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает эти данные.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила «Ведомостям» 11 октября, что российские дипломаты продолжают обновлять списки обратившихся за эвакуацией и готовят ее. «Есть списки тех, кто записался на выезд. Очевидно, цифра будет расти», – сказала она.
Днем ранее, 10 октября, Захарова заявила, что посольство России в Израиле принимает обращения об эвакуации по горячим линиям. «Прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий (сектор Газа, Рамалла, Палестина)», – сказала тогда представитель МИДа. При этом, говоря о желающих покинуть Израиль, она напомнила, что они могут покинуть страну регулярными рейсами израильских и российских авиакомпаний.
По данным Еврейского агентства, которые приводил в декабре 2022 г. портал Yid, в Израиль только с февраля репатриировалось 70 000 человек, 37 364 из них – россияне. По данным МВД Израиля от середины марта 2023 г., с конца февраля предыдущего года репатриировалось 50 900 граждан России. Это рекорд за 23 года.
Согласно доступной статистике министерства алии и репатриации, с февраля по сентябрь 2022 г. в среднем в Израиль репатриировалось от 3000 до 4000 россиян ежемесячно, в октябре – ноябре эта цифра подскочила примерно до 6000 россиян ежемесячно. В марте 2023 г. их число упало ниже 4000 ежемесячно, в мае – июне ежемесячно репатриировалось чуть меньше 3000 россиян. Точное количество держателей российского паспорта, проживающих в Израиле, не известно.
«Ведомости» также направили запросы о параметрах и сроках готовящейся эвакуации в посольство России в Израиле и посольство Израиля в Москве. Связаться с консульским пунктом российского представительства при Палестинской автономии в Газе не удалось. На момент сдачи номера в печать в этих учреждениях не ответили на запросы «Ведомостей».
Единственным выходом из зоны конфликта внутри периметра сектора Газа сейчас является граница анклава с Египтом, отмечает старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Вечером 11 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках подготовки полномасштабной наземной операции объявила, что ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, за въезд может грозить санкция вплоть до уголовного наказания. КПП «Эрез» и «Керем-Шалом», через которые можно было попасть на израильскую территорию, не работают.
Кто летает в Израиль, а кто уже нет
Рейсы в Тель-Авив продолжают выполнять израильские El Al, Israel Airlines и Pegasus Hava. 11 октября российская Red Wings решила временно увеличить число рейсов из Израиля, а «Азимут», 9 октября заявлявшая об отмене или переносе рейсов, в тот же день сообщила об их возобновлении. Европейские Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa, Air France, EasyJet, Norwegian, Swiss, а также американские Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines приостановили полеты в Израиль. British Airways, Emirates, Fly Dubai, а также Turkish Airlines продолжают полеты.
До этого, 9 октября, израильский министр обороны Йоав Галант объявил о начале полной блокады Газы, а министр энергетики страны Исраэль Кац приказал отключить подачу электричества и воды в 2-миллионный анклав с территории Израиля. Единственный на данный момент условно рабочий египетский КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, подвергшийся 9 октября ударам израильских ВВС, серьезно сократил возможности пропуска. Он временно закрывался как минимум 10 октября.
«Если возможность выезда беженцев через египетский КПП будет перекрыта, все жители сектора окажутся в ловушке. Тогда международное сообщество должно будет разработать вариант массовой эвакуации, который будет осложнен необходимыми проверками: следует убедиться, что зону конфликта покидает именно мирное население, а не боевики», – считает эксперт. С тем, что использование египетского коридора под вопросом из-за опасений Каира инфильтрации террористов на соседний Синайский полуостров, где уже действуют отряды ИГ (запрещена и признана террористической в России), согласен и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Помимо законных выездов палестинцев на лечение и учебу египетская граница использовалась жителями Газы для контрабанды, что заставляло израильские войска бороться с роющимися для нее тоннелями, удары по ним сейчас наносятся ВВС Израиля, напоминает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков. Тем не менее, продолжает эксперт, сотрудничество Египта с Израилем по границе было выведено на неплохой уровень, так что доступ из сектора Газа пока полностью не закрывался.
«Будет ли окончательно перекрыт единственный выход из зоны конфликта, зависит от степени, на которую Каир готов поддерживать палестинцев. Для светского президента Египта Абдула-Фаттаха ас-Сиси контролирующий сейчас сектор Газа «Хамас» не является желанным партнером ввиду своей исламистской направленности», – говорит Сурков. При этом пока что организация эвакуации мирных жителей из сектора Газа возможна в том числе благодаря наличию в Палестине представителей международных организаций вроде «Красного Креста и Красного Полумесяца», а также благодаря контактам Москвы, заключает Долгов.