Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войныУдары «Хамас» привели к многочисленным жертвам и могут изменить расклад на Ближнем Востоке
Военно-политический кабинет Израиля одобрил начало крупной военной операции в регионе («Железные мечи») в соответствии со ст. 40 основного закона страны. В последний раз она применялась 50 лет назад – в 1973 г. для войны Судного дня с объединенной армией Египта и Сирии. Теперь израильские военные проводят зачистку южных городов страны вдоль границы с сектором Газа от боевиков движения «Хамас» и готовятся провести наземную операцию в палестинском анклаве.
Обмен ударами
Боевые действия начались примерно в 6.30 мск в субботу, 7 октября, после того как палестинские боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Нападение проводилось под прикрытием массовых обстрелов из сектора Газа: по утверждению «Хамас», в первый день было выпущено 7500 ракет.