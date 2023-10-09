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Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

Удары «Хамас» привели к многочисленным жертвам и могут изменить расклад на Ближнем Востоке
Нурлан Гасымов Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Атаки со стороны Газы продолжались в течение 7 – 8 октября, и не все удалось отбить израильским военным / EYAD BABA / AFP

Военно-политический кабинет Израиля одобрил начало крупной военной операции в регионе («Железные мечи») в соответствии со ст. 40 основного закона страны. В последний раз она применялась 50 лет назад – в 1973 г. для войны Судного дня с объединенной армией Египта и Сирии. Теперь израильские военные проводят зачистку южных городов страны вдоль границы с сектором Газа от боевиков движения «Хамас» и готовятся провести наземную операцию в палестинском анклаве.

Обмен ударами

Боевые действия начались примерно в 6.30 мск в субботу, 7 октября, после того как палестинские боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Нападение проводилось под прикрытием массовых обстрелов из сектора Газа: по утверждению «Хамас», в первый день было выпущено 7500 ракет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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