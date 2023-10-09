Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

Боевые действия начались примерно в 6.30 мск в субботу, 7 октября, после того как палестинские боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Нападение проводилось под прикрытием массовых обстрелов из сектора Газа: по утверждению «Хамас», в первый день было выпущено 7500 ракет.