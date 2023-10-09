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В России сдержанно отреагировали на палестино-израильский конфликт

Чиновники пока не активно комментируют атаку «Хамас»
Екатерина Гробман
MAHMUD HAMS / AFP

Российские официальные лица сдержанно отреагировали на палестино-израильский конфликт. Впрочем, российская сторона намеревается участвовать в переговорном процессе: как сообщила 8 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 9 октября в Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом: «У России и ЛАГ насыщенная повестка дня, но с учетом драматической эскалации арабо-израильского конфликта этой теме будет уделено первоочередное внимание».

«Хамас» из Cектора Газа начал обстреливать Израиль рано утром в субботу, 7 октября.

Около 10.00 мск спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия контактирует с Израилем, Палестиной, а также арабскими странами в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. «Мы в контакте со всеми сейчас. С израильтянами, палестинцами, арабами. Сейчас будем выяснять все обстоятельства, разбираться во всем», – сказал он «Интерфаксу» . По словам замминистра, «само собой, мы всегда призываем к сдержанности». «Надо понять, что происходит, из-за чего, какие последствия будут», – подчеркнул он.

Как сказал Богданов, обострение конфликта для Москвы стало неожиданностью. «Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого», – отметил он.

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«Мы говорили всегда, что это замкнутый круг насилия. Вместо того чтобы договариваться на взаимно приемлемой основе и с учетом международного права, стороны начинают рецидивы насилия. Никто не занимается политическим горизонтом. Это самое главное», – резюмировал Богданов.

Около полудня 7 октября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обвинил в эскалации конфликта Запад и США. «Начало боестолкновений между «Хамас»и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», – заявил он.

После 14.00 Захарова от имени МИДа выразила «самую серьезную озабоченность» резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. «Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке», – заявила Захарова.

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В МИД РФ, продолжила она, расценивают нынешнюю масштабную эскалацию обстановки «как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН».

В Москве в связи с этим подтвердили «принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем».

К вечеру на сайте МИДа появилось сообщение о состоявшемся в субботу телефонном разговоре Лаврова с египетским коллегой Самехом Шукри. «Министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совета Безопасности», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Лавров напомнил о выдвинутых в последнее время «российских инициативных предложениях по активизации консолидированных усилий заинтересованных сторон в интересах скорейшего достижения справедливого и надежного палестино-израильского политического урегулирования по двугосударственной формуле», говорилось на сайте МИДа.

Опрошенные «Ведомостями» депутаты Госдумы, в том числе из комитета по международным делам, не стали комментировать военный конфликт, а также не стали отвечать на вопрос о том, будет ли нижняя палата принимать по данному поводу какое-либо заявление или постановление. Совет Думы, где обсуждаются планы на ближайшую неделю, пройдет 9 октября.

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