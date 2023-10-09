В России сдержанно отреагировали на палестино-израильский конфликт

Около 10.00 мск спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия контактирует с Израилем, Палестиной, а также арабскими странами в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. «Мы в контакте со всеми сейчас. С израильтянами, палестинцами, арабами. Сейчас будем выяснять все обстоятельства, разбираться во всем», – сказал он «Интерфаксу» . По словам замминистра, «само собой, мы всегда призываем к сдержанности». «Надо понять, что происходит, из-за чего, какие последствия будут», – подчеркнул он.