Что известно о боях между Израилем и ХАМАС. Главное

По последним данным Минздрава Израиля, который приводит их в своем Telegram-канале по состоянию на 7:30 мск 8 октября, за время, прошедшее с начала атаки ХАМАС, число пострадавших и госпитализированных граждан страны возросло до 1864, из них 19 находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 — в состоянии средней степени тяжести. Посольство Израиля в США называет цифру в «Более 350 погибших» своих граждан и говорит «более 100 захваченных в заложники». Базирующийся на Западном берегу реки Иордан Минздрав Палестины сообщает о 313 погибших в Газе за последние 24 часа в результате ответных израильских авиаударов, включая 20 детей, а также о 1990 раненых. ХАМАС с утра 7 октября не прекращает ракетные обстрелы израильских городов, объясняя их ответом на бомбардировки Газы.