Что известно о боях между Израилем и ХАМАС. Главное

Что известно о боях между Израилем и ХАМАС. ГлавноеСотни погибших и тысячи раненых, ЦАХАЛ объявил эвакуацию у границы с Газой
Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября, через сутки после 50-летней годовщины арабо-израильской войны 1973 г., палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей Сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы».
Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Аксас, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей.
«Ведомости» собрали главные новости о происходящем в Израиле и Секторе Газа к 12:00 8 октября.
Израильская армия с утра 7 октября объявила о «состоянии готовности к войне», министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Армия Израиля утром 8 октября объявила об эвакуации всех жителей на границе с Сектором Газа на глубину минимум 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции, заявил спикер вооруженных сил страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Бои в городе Кфар-Аза продолжаются. Хагари сообщил, что израильская армия убила более 400 палестинских боевиков и арестовала десятки. По его словам, только за ночь ВВС Израиля поразили 426 объектов ХАМАС в Газе. Позже Армии обороны Израиля заявили, что ее целью является взятие под контроль Газы. «У нас есть цели на ближайшие 12 часов: положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории», — заявил представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт.
ЦАХАЛ также официально опубликовал имена 26 погибших израильских военнослужащих, включая командира пехотной бригады «Нахаль» полковника Йонатанна Штайнберга.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х (бывшая Twitter) утром 8 октября завил об уничтожении «большинства» нападавших и скором завершении зачистки ранее захваченных ХАМАС и «Исламским Джихадом» (группировка признана террористической и запрещена в России) ряда населенных пунктов, включая города Ашкелон и Сдерот. Нетаньяху подтвердил подготовку большой «наступательной операции» в Газе, целью которой назвал «уничтожение возможностей ХАМАС». Ранее, вечером он предупредил жителей анклава, чтобы они покинули области вблизи объектов группировки, пообещав превратить их «в руины».
По последним данным Минздрава Израиля, который приводит их в своем Telegram-канале по состоянию на 7:30 мск 8 октября, за время, прошедшее с начала атаки ХАМАС, число пострадавших и госпитализированных граждан страны возросло до 1864, из них 19 находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 — в состоянии средней степени тяжести. Посольство Израиля в США называет цифру в «Более 350 погибших» своих граждан и говорит «более 100 захваченных в заложники». Базирующийся на Западном берегу реки Иордан Минздрав Палестины сообщает о 313 погибших в Газе за последние 24 часа в результате ответных израильских авиаударов, включая 20 детей, а также о 1990 раненых. ХАМАС с утра 7 октября не прекращает ракетные обстрелы израильских городов, объясняя их ответом на бомбардировки Газы.
Поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» утром 8 октября обстреляла север Израиля «в знак солидарности с ХАМАС». «Хезболла» обстреляла из минометов со стороны южного Ливана три израильские позиции в районе горы Дов на северо-востоке страны. ЦАХАЛ провел ответные авиаудары по группировке. Ее боевики пока не вторгались на территорию Израиля. Тем не менее, как сообщила около полудня израильская газета Yedioth Ahronoth, жители северных районов Израиля получили рекомендацию покинуть свои дома на ближайшие пару суток.
Еще днем 7 октября большинство европейских авиаперевозчиков приостановили полеты в Израиль. Росавиация вечером того же дня до особых распоряжений с 3:00 мск 8 октября ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в аэропорты Израиля «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией. О пострадавших россиянах в Израиле не сообщалось.