Посольство в Израиле проверит данные о похищении россиянок
Там заявили, что посольство пока не может подтвердить факт наличия гражданства России у упомянутых лиц, поскольку на учете в консульском отделе посольства в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле родственники женщин не обращались, рассказали в посольстве.
О том, что одна россиянка попала в заложники группировки ХАМАС, ранее сообщил в своем Telegram-канале депутат Евгений Попов.
«Вероятно среди пропавших без вести в Израиле (возможно, в заложниках у ХАМАС) двадцатилетняя актриса из Москвы Елизавета Прудникова. Девушка приехала в Израиль на фестиваль. Надо вытаскивать нашу гражданку», – написал он.
В представительстве России в Палестине изданию сообщили, что сейчас информации о пострадавших российских гражданах на палестинских территориях нет.
Террористическая группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля ранним утром 7 октября. ЦАХАЛ в ответ объявил военную операцию против палестинских боевиков. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 300 израильтян, ранения получили свыше 1800 человек.
По данным АТОР, в Израиле 7 октября должны были находиться около 100 организованных российских туристов, а количество отдыхающих россиян, которые отправились в страну без сопровождения туроператоров, неизвестно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 октября призвала палестинскую и израильскую стороны немедленно прекратить огонь, остановить насилие и наладить при содействии международного сообщества переговорный процесс.