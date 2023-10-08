Посольство в Израиле проверит данные о похищении россиянок

Там заявили, что посольство пока не может подтвердить факт наличия гражданства России у упомянутых лиц, поскольку на учете в консульском отделе посольства в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле родственники женщин не обращались, рассказали в посольстве.