Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль
Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль с 03:00 мск 8 октября, сообщается на сайте ведомства. Решение принято «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле «до особых распоряжений».
Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.
Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о переносе двух рейсов из России в Израиль. Оба рейса планировались 8 октября из Сочи (5:30) и обратно (10.10). Полеты в Израиль решили приостановить и некоторые зарубежные компании. Об этом, в частности, объявили Air France, Lufthansa и Wizz Air, Turkish Airlines, Ryanair и EasyJet.
Движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль. Боевики группировки, по оценке израильских военных, запустили около трех тысяч ракет, а также проникли в приграничные районы. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву.
В ночь на 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции Израиля против ХАМАС завершена. По данным властей Израиля, число погибших возросло до 300. По меньшей мере 1590 человек получили ранения.