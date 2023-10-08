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Общество

Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

Ведомости

Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль с 03:00 мск 8 октября, сообщается на сайте ведомства. Решение принято «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле «до особых распоряжений».

Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.

Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о переносе двух рейсов из России в Израиль. Оба рейса планировались 8 октября из Сочи (5:30) и обратно (10.10). Полеты в Израиль решили приостановить и некоторые зарубежные компании. Об этом, в частности, объявили Air France, Lufthansa и Wizz Air, Turkish Airlines, Ryanair и EasyJet.

Ранее по теме: Атака ХАМАС на Израиль. Главное по итогам 7 октября

Движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль. Боевики группировки, по оценке израильских военных, запустили около трех тысяч ракет, а также проникли в приграничные районы. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву.

В ночь на 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции Израиля против ХАМАС завершена. По данным властей Израиля, число погибших возросло до 300. По меньшей мере 1590 человек получили ранения.

Ранее по теме: Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС в Израиле

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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