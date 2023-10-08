Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о переносе двух рейсов из России в Израиль. Оба рейса планировались 8 октября из Сочи (5:30) и обратно (10.10). Полеты в Израиль решили приостановить и некоторые зарубежные компании. Об этом, в частности, объявили Air France, Lufthansa и Wizz Air, Turkish Airlines, Ryanair и EasyJet.