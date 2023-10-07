Атака ХАМАС на Израиль. Главное по итогам 7 октября

Операцию ХАМАС решительно осудил генсек ООН Антониу Гутерреш, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. «Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает нападение ХАМАС сегодня утром на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, включая обстрел тысяч ракет по израильским населенным пунктам», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте генсека. Гутерреш призвал к сдержанности и дипломатическим усилиям ради того, чтобы избежать «более широкого конфликта». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на 22:00 мск 8 октября запланировано внеочередное заседание Совбеза организации в связи с обострением конфликта.