Атака ХАМАС на Израиль. Главное по итогам 7 октября

Атака ХАМАС на Израиль. Главное по итогам 7 октябряСтороны сообщают о продолжающихся обстрелах и сотнях погибших гражданских
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы» – по названию мечети, которую, по словам лидера военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфо, оккупировала израильская сторона.
В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи». Позднее в ЦАХАЛе подтвердили проникновение ХАМАС на территорию страны.
Заявления сторон
Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил на территории страны чрезвычайное положение, сообщал Haaretz.
К полудню ЦАХАЛ сообщил, что со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены 2200 ракет, начальник генштаба объявил о мобилизации резервных сил. Издание Walla сообщило, что в мобилизационный резерв был зачислен бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Палестинское агентство WAFA сообщало, что президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное совещание, в ходе которого заявил, что граждане страны имеют право на самооборону. В возглавляемом Аббасом совещании также приняли участие ряд гражданских лиц и представителей сил безопасности. Президент, как отмечается, дал указания обеспечить защиту людей, «подчеркнув право палестинского народа защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил». Он также поручил предоставить все необходимое для борьбы с преступлениями, «совершаемыми израильскими оккупационными бандами и бандами поселенцев».
В 13:46 ведомство сообщило, что «за последние несколько часов десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа». Около 18:30 ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по «военной инфраструктуре, принадлежащей высокопоставленным боевикам» в двух многоэтажных зданиях». Позднее ведомство уточнило, что удар был нанесен по офисам ряда подразделений ХАМАС и штаб-квартире разведки.
Вечером 7 октября совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение наземной операции в секторе Газа. В обращении к нации премьер-министр Биньямин Нетаньяху около 22:30 мск заявил, что ЦАХАЛ «применит все силы чтобы уничтожить ХАМАС». Он пообещал «превратить в руины» все места, где «прячется» группировка и призвал мирных жителей Газы покинуть их.
По данным на 21:30, минздрав Израиля в своем Telegram-канале сообщил о 1452 раненных, находящихся в больницах, из них 267 человек из них – в тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщают о 250 погибших. Al Jazeera со ссылкой на минздрав сектора Газа сообщает, что в регионе погибли 232 человека, ранены 1697.
Международная реакция
Евросоюз после начала боевых действий вблизи сектора Газа тоже выступил с решительным осуждением действий группировки ХАМАС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал боевиков немедленно прекратить бессмысленные нападения и насилие.
Операцию ХАМАС решительно осудил генсек ООН Антониу Гутерреш, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. «Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает нападение ХАМАС сегодня утром на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, включая обстрел тысяч ракет по израильским населенным пунктам», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте генсека. Гутерреш призвал к сдержанности и дипломатическим усилиям ради того, чтобы избежать «более широкого конфликта». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на 22:00 мск 8 октября запланировано внеочередное заседание Совбеза организации в связи с обострением конфликта.
«[Война с Израилем] только еще больше усилит напряженность в регионе и серьезно подорвет [благосостояние] палестинского народа, а также его стремление к миру», – подчеркнул Боррель.
Президент США Джо Байден после начала боевых действий вблизи границы с сектором Газа позвонил Нетаньяху. Он заявил, что Белый дом поддерживает Израиль в конфликте с террористической группировкой ХАМАС и одобряет действия израильской стороны, направленные на оборону.
Действия ХАМАС официально осудили в НАТО. Североатлантический альянс заявил, что Израиль вправе защищать себя от террористических атак.
Противоположную позицию продемонстрировали власти Ирана. Депутаты меджалиса (парламента) республики поддержали военную операцию ХАМАС «Наводнение Аль-Аксы». Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков.
Намек на поддержку позиции ХАМАС выразила и Саудовская Аравия. МИД королевства заявил, что власти страны внимательно следят за «беспрецедентными событиями между рядом палестинских формирований и израильскими оккупационными силами».
А афганское движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в ситуации с обострением конфликта между Израилем и Палестиной решило стать участником боевых действий. Талибы обратились к Ирану, Ираку и Иордании с просьбой пропустить их войска на территорию Израиля. «Талибан» намерен встать на сторону ХАМАС и помочь группировке «завоевать Иерусалим».
Турция не стала выражать поддержку Израилю или ХАМАС. В МИД республики нейтрально выразили обеспокоенность из-за насилия и усиления напряженности на границе между Израилем и Палестиной.
Нейтралитета придерживается и Россия. Страна с начала обострения конфликта находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими государствами, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он подчеркнул, что Россия призвала стороны к прекращению огня, соблюдению резолюций ООН и миру.
Днем крупнейшие авиакомпании Европы отменили рейсы в Израиль.
Россияне на Ближнем Востоке
По данным АТОР, на территории страны находятся около 100 организованных российских туристов. Количество тех, кто отправился в Израиль без сопровождения туроператора, остается неизвестным.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что у дипмиссии пока нет информации о пострадавших или погибших среди россиян, которые находятся на территории страны. Он отметил, что посольство следит за обстановкой и готово оказать гражданам РФ всю необходимую помощь.
«Обращения есть в консульский отдел посольства о том, как сориентироваться в нынешней ситуации, будут ли отменены рейсы в международном аэропорту, будет ли эвакуация туристов. На эти вопросы мы отвечаем», – добавил посол.
Консульский отдел посольства еще днем призвал всех россиян, особенно находящихся в южной части страны, оставаться в безопасных местах. Дипломаты подчеркнули, что в условиях чрезвычайного положения нужно соблюдать все требования командования тыла и не покидать убежища, пока не поступит сигнал от властей.
Пресс-секретарь представительства России при палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что на консульском учете на западном берегу реки Иордан находятся более 2000 человек. За помощью к ним не обращались, пострадавших нет, но поступали вопросы об эвакуации из сектора Газа. «Сейчас об эвакуации речи не идет, но если такая необходимость возникнет, сделаем для этого все необходимое», – заверила она.
Старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Дмитрий Марьясис отметил, что пока об исходе и последствиях говорить рано. «Но точно, что налицо – серьезнейший провал в информировании/разведке/деятельности правительства Израиля. Это стало понятно еще утром», – сказал он.
По словам младшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмилы Самарской, с внутриполитической точки зрения в Израиле и Нетаньяху, и его правительство фактически оказываются ответственными за происходящее, в частности за масштабность и внезапность атаки. «Это очень серьезный удар по их позициям, чем бы ни закончилось нынешнее противостояние», – считает она. Эксперт считает, что этот кризис может быть использован оппозицией во внутриполитической борьбе. Также, по мнению Самарской, произошедшее ставит под угрозу процесс нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. «В результате теоретически возможна заморозка процесса, но не отказ от него. Видимо, атака из Газы – способ вновь актуализировать палестинскую проблему как таковую», – подчеркивает она.