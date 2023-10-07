Власти Ирана поддержали военную операцию ХАМАС против Израиля
Депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» группировки ХАМАС против Израиля, а советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков, сообщают СМИ.
«Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции палестинских моджахедов» – передает иранское агентство Tasnim.
Согласно Tasnim, на заседании парламента иранские законодатели скандировали «Долой Израиль», «Долой Америку» и «Добро пожаловать, Палестина».
The Times of Israel со ссылкой на агентство ISNA также пишет, что старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи поддержал нападение ХАМАС на Израиль, назвав его «операцией гордости». Он также поздравил палестинских боевиков и пообещал поддержку «до освобождения Палестины и Иерусалима».
Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани также приветствовал палестинскую атаку на Израиль. По его словам, операция «ознаменовала новую страницу в области сопротивления и вооруженных действий против оккупантов», оно добилось «блестящих побед».
«В этой операции использовался элемент внезапности и другие комбинированные методы, которые показывают уверенность палестинского народа перед лицом оккупантов», – сказал он.
Палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля ранним утром 7 октября. Поводом для начала «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы», по словам лидера военного крыла Мухаммеда ад-Дейфо, стали оккупация и неоднократные вторжения израильской стороны в мечеть Аль-Акса.
ЦАХАЛ в ответ объявил военную операцию против палестинских боевиков «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до официального объявления. Позднее стало известно, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.
В результате военных действий, по официальным данным, погибли десятки израильтян, ранения получили более 700 человек. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.
Представители здравоохранения сектора Газа заявили, что в результате авиаударов были убиты 198 палестинцев. Заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что группировка удерживает большое количество израильских пленников, включая высокопоставленных чиновников.