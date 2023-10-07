Власти Ирана поддержали военную операцию ХАМАС против Израиля

The Times of Israel со ссылкой на агентство ISNA также пишет, что старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи поддержал нападение ХАМАС на Израиль, назвав его «операцией гордости». Он также поздравил палестинских боевиков и пообещал поддержку «до освобождения Палестины и Иерусалима».