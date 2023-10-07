В НАТО осудили атаки ХАМАС на Израиль

ЦАХАЛ в ответ объявил военную операцию против палестинских боевиков «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до официального объявления. Позднее стало известно, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.