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Политика

В НАТО осудили атаки ХАМАС на Израиль

Ведомости

НАТО решительно осуждает атаки группировки ХАМАС против Израиля, страна вправе защищать себя, заявил в соцсети X (бывший Twitter) официальный представитель альянса Дилан Уайт.

«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС на Израиль – партнера по НАТО. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм является фундаментальной угрозой свободным обществам, и Израиль имеет право защищать себя», – говорится в сообщении.

Группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля ранним утром 7 октября. Поводом для начала «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы», по словам лидера военного крыла Мухаммеда ад-Дейфо, стали оккупация и неоднократные вторжения израильской стороны в мечеть Аль-Акса.

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ЦАХАЛ в ответ объявил военную операцию против палестинских боевиков «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до официального объявления. Позднее стало известно, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

В результате военных действий, по официальным данным, погибли минимум 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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