В НАТО осудили атаки ХАМАС на Израиль
НАТО решительно осуждает атаки группировки ХАМАС против Израиля, страна вправе защищать себя, заявил в соцсети X (бывший Twitter) официальный представитель альянса Дилан Уайт.
«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС на Израиль – партнера по НАТО. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм является фундаментальной угрозой свободным обществам, и Израиль имеет право защищать себя», – говорится в сообщении.
Группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля ранним утром 7 октября. Поводом для начала «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы», по словам лидера военного крыла Мухаммеда ад-Дейфо, стали оккупация и неоднократные вторжения израильской стороны в мечеть Аль-Акса.
ЦАХАЛ в ответ объявил военную операцию против палестинских боевиков «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до официального объявления. Позднее стало известно, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.
В результате военных действий, по официальным данным, погибли минимум 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.