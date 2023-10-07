На территории Израиля ввели чрезвычайное положение
Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны. Об этом сообщило Haaretz. В стране объявлен набор добровольцев в силы правопорядка.
Террористическое формирование ХАМАС обстреливает южные районы Израиля ракетами уже 6,5 часов. Около 9:30 лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». По его словам, израильская сторона якобы оккупировала и неоднократно вторгалась в мечеть Аль-Акса. Ад-Дейф заявил, что по позициям Израиля было выпущено уже более 5000 неуправляемых ракет и снарядов.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Около 12:00 в ЦАХАЛ заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.
По данным Минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 22 израильтянина, ранения получили 545 человек. В тяжелом состоянии находятся более 70 пациентов. По прогнозам медиков, количество погибших может увеличиться.