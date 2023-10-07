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На территории Израиля ввели чрезвычайное положение

Ведомости

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны. Об этом сообщило Haaretz. В стране объявлен набор добровольцев в силы правопорядка.

Террористическое формирование ХАМАС обстреливает южные районы Израиля ракетами уже 6,5 часов. Около 9:30 лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». По его словам, израильская сторона якобы оккупировала и неоднократно вторгалась в мечеть Аль-Акса. Ад-Дейф заявил, что по позициям Израиля было выпущено уже более 5000 неуправляемых ракет и снарядов.

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Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Около 12:00 в ЦАХАЛ заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

По данным Минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 22 израильтянина, ранения получили 545 человек. В тяжелом состоянии находятся более 70 пациентов. По прогнозам медиков, количество погибших может увеличиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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