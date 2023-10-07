Жертвами атаки ХАМАС на Израиль стали 22 человека
В результате атак ХАМАС из сектора Газа погибли 22 израильтянина. Число пострадавших увеличилось до 545 человек, сообщило The Times of Israel.
«По состоянию на 13:00 (время совпадает с мск – “Ведомости”) MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь», – уточнили агентству в пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA).
Среди пострадавших есть пять сотрудников скорой помощи. Один из них умер, два – в тяжелом состоянии, еще два медика – в состоянии средней тяжести.
По данным Минздрава Израиля, количество пострадавших в результате атак ХАМАС достигло 545 человек. Тяжелые ранения получили более 70 человек. По прогнозам медиков, количество погибших из-за обстрелов может увеличиться.
Нападение палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Он обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Около 12:00 в ЦАХАЛ заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.