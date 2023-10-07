Нападение ХАМАС на Израиль: Главное

Нападение ХАМАС на Израиль: ГлавноеПосле ракетной атаки и захвата заложников Израиль начал ответную военную операцию в Газе
Ранним утром 7 октября началось масштабное нападение группировки ХАМАС на территорию Израиля. В этот день в стране по еврейскому календарю отмечают праздник Симхат-Тора, а накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся массированной атаке со стороны Египта и Сирии. «Ведомости» собрали все, что известно о происходящем в стране.
Около 9:30 мск глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф официально объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы», в качестве предлога обвинив израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса (находится в Иерусалиме). По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.
ЦАХАЛ около 10:40 мск объявил о начале ответной военной операции «Железные мечи». Авиа и артудары удары по сектору Газа начали наноситься еще утром. Сообщается об около 200 раненых военнослужащих Армии обороны Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале войны. «Мы находимся в состоянии войны, и мы одержим в ней победу. Я приказал провести обширную мобилизацию резервистов и открыть ответный огонь такой силы, какой противник еще не знал. Враг заплатит беспрецедентную цену», – сделал заявление политик.
По данным ЦАХАЛ, обстрелам подверглись юг и центр страны, включая столицу Тель-Авив. Израильские аэропорты в этих районах закрыты с утра. «В ответ на ракетные обстрелы по Израилю, запущенные ХАМАС из Газы, Армия обороны Израиля на данный момент наносит удары по целям ХАМАС в Газе». – пояснили в ЦАХАЛ. По сообщениям Haaretz, Al Jazeera, Times of Israel и других медиа, авиа и артудары удары по сектору Газа начали наноситься еще рано утром. Сообщается об около 200 раненых военнослужащих Армии обороны Израиля.
Параллельно бойцы ХАМАС проникли в несколько израильских городов и захватили заложников по данным СМИ. В городе Сдерот отряд палестинских террористов проник в полицейский участок города, там была перестрелка. ХАМАС также проник и в город Нетивот. Haaretz сообщает о десятках проникнувших на территорию Израиля «боевиках» ХАМАС и захвате неопределенного числа заложников в этих двух города со ссылкой на источники. В боевых действиях на стороне ХАМАС также приняла участие группировка «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена).
За 20 минут до объявления о начале ответной военной операции против ХАМАС, около 10:20 мск, министр обороны Израиля Йоав Галлант после оперативного совещания заявил, что «ХАМАС сегодня утром совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль», заметив, что армия «сражается во всех точках» проникновения врага и пообещал, что его страна «выиграет эту войну» (цитата по Haaretz). По состоянию на 10:37 мск сообщалось о четырех погибших от ракетных обстрелов в Израиле, 120 человек ранены.
Источники близкого к «Хизбале» ливанского канала «Al Mayadeen» подтверждают захват ХАМАС 35 израильских заложников – солдат в районе сектора Газа.
Чуть позже глава политбюро «Хамас» Исмаил Хания выступил с заявлением, в котором назвал происходящее «битвой чести, сопротивления и защиты на пути Пророка и Аль-Аксы». «В эти исторические моменты происходит война. Героизм, название которого – Аль-Акса, святые места и наши пленные, центральной и фундаментальной причиной которого является преступная сионистская агрессия, имевшая место против мечети», – сказал Хакани.
Правительство Израиля собирается созвать заседание кабинета министров в 17:00 по местному времени. Израильская оппозиция прекратила общенациональные протесты против судебной реформы и заявила о поддержке правительства на фоне начавшейся «войны». «Израиль находится в чрезвычайном положении. Мы поддержим правительство в любом решительном военном ответе», — говорится в заявлении, обращенном к властям офиса экс-премьера и лидера оппозиции Яира Лапида.
Управление по делам Палестины США осудило нападения ХАМАС и заявило, что «террор и насилие ничего не решают». Посол Израиля в США Майкл Херцог около 10:20 мск отметил, что ХАМАС является признанной США террористической организацией, и завил, что «мы ожидаем, что свободный мир недвусмысленно осудит его и поддержит право Израиля на самозащиту».