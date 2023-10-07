Нападение ХАМАС на Израиль: Главное

Параллельно бойцы ХАМАС проникли в несколько израильских городов и захватили заложников по данным СМИ. В городе Сдерот отряд палестинских террористов проник в полицейский участок города, там была перестрелка. ХАМАС также проник и в город Нетивот. Haaretz сообщает о десятках проникнувших на территорию Израиля «боевиках» ХАМАС и захвате неопределенного числа заложников в этих двух города со ссылкой на источники. В боевых действиях на стороне ХАМАС также приняла участие группировка «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена).