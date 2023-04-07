Столкновения в мечети Аль-Акса привели к обстрелам Израиля

Беспорядки вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме привели к вспышке насилия между Израилем и противостоящими ему группировками. 6 апреля Израиль начали обстреливать неуправляемыми ракетами с территории Ливана (было запущено 34 ракеты – самая массированная атака с 2006 г.), днем ранее – со стороны Сектора Газа. Конфликт в мечети произошел после призывов еврейских ультраправых активистов провести в начале праздника Песах на Храмовой горе, где расположена Аль-Акса, ритуальное жертвоприношение. Узнав об этом, палестинцы забаррикадировались в мечети и отказались ее покидать. По версии израильской полиции, в мечети засели палестинцы с ракетницами, камнями и железными прутьями и ожидали еврейских паломников, чтобы атаковать их. Израильская полиция утверждала, что пыталась убедить людей мирно покинуть мечеть, но после отказа была вынуждена удалить собравшихся силой, при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат, а они, в свою очередь, оказывали сопротивление, бросая камни и петарды. Иудейские религиозные радикалы были также остановлены полицией по пути на Храмовую гору.