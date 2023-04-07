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Столкновения в мечети Аль-Акса привели к обстрелам Израиля

Масштабного конфликта еще можно избежать, считают эксперты
Илья Лакстыгал
AHMAD GHARABLI / AFP

Беспорядки вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме привели к вспышке насилия между Израилем и противостоящими ему группировками. 6 апреля Израиль начали обстреливать неуправляемыми ракетами с территории Ливана (было запущено 34 ракеты – самая массированная атака с 2006 г.), днем ранее – со стороны Сектора Газа. Конфликт в мечети произошел после призывов еврейских ультраправых активистов провести в начале праздника Песах на Храмовой горе, где расположена Аль-Акса, ритуальное жертвоприношение. Узнав об этом, палестинцы забаррикадировались в мечети и отказались ее покидать. По версии израильской полиции, в мечети засели палестинцы с ракетницами, камнями и железными прутьями и ожидали еврейских паломников, чтобы атаковать их. Израильская полиция утверждала, что пыталась убедить людей мирно покинуть мечеть, но после отказа была вынуждена удалить собравшихся силой, при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат, а они, в свою очередь, оказывали сопротивление, бросая камни и петарды. Иудейские религиозные радикалы были также остановлены полицией по пути на Храмовую гору.

Вечером 6 апреля израильские правоохранители опубликовали в своем Twitter заявление, в котором обещали «не позволить превратить мечеть в склад оружия и укрепленное место для враждебных действий». Столкновения происходят во время священного для мусульман месяца Рамадан (с 23 марта по 21 апреля) и еврейского праздника Песах (5–13 апреля).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных