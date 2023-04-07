Израиль ответил на арабские ракетные обстрелы авиаударами по Газе и Ливану

Сходство с ситуацией 2021 г., когда столкновения вокруг Аль-Аксы и в Иерусалиме в целом спровоцировали ракетные обстрелы и военно-воздушную операцию, определенно есть, отмечает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но на деле ни «Хамас», ни израильское правительство, ни «Хезболла» не хотят дальнейшей эскалации из-за случайного конфликта и, скорее, вынуждены каждый в свою очередь прибегать к демонстративным силовым шагам, хотя они уже сами по себе и могут привести к углублению конфликта, говорит она. Более того, не только «Хезболла» не хочет сейчас столкновения, но и сам Тель-Авив не горит желанием вовлекаться военными мерами в ситуацию уже в Ливане.