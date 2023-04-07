Израиль ответил на арабские ракетные обстрелы авиаударами по Газе и Ливану

Израиль ответил на арабские ракетные обстрелы авиаударами по Газе и ЛивануСитуация грозит повторить арабо-израильский кризис 2021 года
Израиль в ночь на 7 апреля 2023 г. начал военно-воздушную операцию возмездия за обстрелы неуправляемыми ракетами из сектора Газа и южных районов Ливана. Ракетная атака из Ливана оказалась мощнейшей с 2006 г.: было выпущено 34 ракеты (25 перехвачены ПВО Израиля).
Обстрелы, в свою очередь, произошли после прошедших 5 и 6 апреля разгонов палестинцев, забаррикадировавшихся в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Целью акции было не позволить радикальным иудейским фундаменталистам провести жертвоприношение.
Арабо-израильский конфликт во время священного месяца Рамадан (с 23 марта по 21 апреля) и еврейского праздника Песах (5–13 апреля) грозит обостриться как минимум до масштабов, сравнимых с событиями мая 2021 г., приведшими к 11-дневной операции ВВС Израиля «Страж стен» против группировки «Хамас» в секторе Газа.
Решение об ударах возмездия было принято около 23:00 мск 6 апреля по итогам заседания кабинета безопасности Израиля под председательством премьера Биньямина Нетаньяху. Там обсуждались ответные действия в отношении Газы и юга Ливана. «В последние дни я ясно дал понять, что наши враги не введут нас в заблуждение. Внутренние дебаты в Израиле (внутриполитический кризис из-за планов судебной реформы. – «Ведомости») не помешают действовать против них, где бы и когда бы это ни потребовалось. Мы все без исключения едины в этом», – заявил Нетаньяху.
Около полуночи по московскому времени израильские ВВС начали серию авиаударов по объектам в Газе. Были атакованы 10 объектов, использовалось 50 т боеприпасов для ударов по производственным объектам «Хамаса» и тоннелям. Сама группировка так и не признала ответственность за ракетные обстрелы, хотя замглавы «Хамаса» Салех аль-Аури накануне пригрозил, что «нападение на исламские святыни будет стоить дорого», а глава политбюро группировки Исмаил Хания с 5 апреля находится с визитом в Ливане.
Через час после ударов пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сиренах ПВО в расположенном рядом с Газой израильском Ашкелоне из-за ракетной атаки. Всего со стороны палестинского анклава за два дня выпущены 44 ракеты. Около 4:00 мск 7 апреля ЦАХАЛ отчитался об ударах и по южным районам Ливана. Как пояснила пресс-служба израильской армии, удары наносились по «объектам «Хамаса». «Силы обороны Израиля не позволят «Хамасу» оперировать из Ливана», – подчеркнули израильские военные. Проиранскую «Хезболлу», базирующуюся на юге Ливана, израильские военные не обвиняли в атаках, а сама она не брала на себя ответственность за обстрелы.
Турция, которая в последний год налаживала отношения с Израилем, негативно оценила авиаудары по Газе. Турецкий министр обороны Хулуси Акар осудил «непропорциональные» действия ЦАХАЛ. «Агрессивное отношение, которое игнорирует права человека и всеобщие ценности, будет увеличивать напряженность в регионе. Ясно, что эти атаки вредят миру в регионе», – сказал он. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что авиаудары израильтян должны прекратиться и что он проведет телефонные переговоры с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Министр иностранных дел России, в свою очередь, на пресс-конференции с Чавушоглу отметил, что отношения между властями Палестины и Израиля на фоне произошедшей эскалации «отброшены далеко назад». Лавров призвал конфликтующие стороны «воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации». Как сообщает пресс-служба российского МИДа, замминистра Михаил Богданов связался по телефону с членом политбюро «Хамаса» Мусой Абу-Марзуком.
Командующий миротворческими силами ООН в Ливане (UNIFIL) сообщил, что находится в контакте с Ливаном и Израилем, и обе стороны сообщили миротворцам, что они не стремятся к войне. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати подчеркнул, что Бейрут отвергает любую военную эскалацию, исходящую с его территории. Al Jazeera сообщает, что Израиль наносил удары только в районе палестинского лагеря «Ар-Рашидия» около города Тир (Сур). Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге пояснил, что удары наносились по трем объектам инфраструктуры «Хамаса» около лагеря – именно оттуда, по его словам, велись ракетные обстрелы в четверг.
А утром 7 апреля в результате обстрела автомобиля из огнестрельного оружия неизвестными на перекрестке Хамра в Иорданской долине (Западный берег реки Иордан, оккупирован Израилем) погибли две гражданки Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Twitter. Солдаты проводят поиск подозреваемых в нападении, ответственность за которое пока никто из палестинских группировок на себя не взял.
При этом еще в конце февраля главы разведок Израиля и Палестинской автономии (группировка «Хамас» ей не подчиняется) провели первые за многие годы переговоры с целью разрядки и недопущения эскалации напряженности в преддверии священных для мусульман и иудеев периодов. Израиль пообещал тогда в течение шести месяцев воздержаться от планов по расширению существующих и строительству новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
События развиваются в русле событий мая 2021 и августа 2022 г., причем в обоих случаях прошли операции ВВС Израиля высокой интенсивности против «Хамаса» в секторе Газа, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Но пока никаких событий, говорящих о том, что нынешняя эскалация выйдет за рамки предыдущих и приведет к более масштабному вмешательству военных Израиля в Газу и тем более наземному, в частности в Ливан, как в 2006 г., говорить нельзя, считает Семенов.
Проиранская и условно антиизраильская «Хезболла» не хочет даже намека на причастность к нынешним атакам Израиля, она отрицает ее публично, чтобы не быть обвиненной во втягивании Ливана в очередную войну или даже в провоцировании серии разрушительных бомбежек со стороны Израиля, говорит эксперт. А ситуация в Ливане, как и экономическая, так и внутриполитическая, и без того тяжелая. «Но, с другой стороны, очевидно, что без разрешения “Хезболлы” никто, включая “Хамас”, в южной части страны не мог бы устраивать позиции для ракет», – замечает Семенов.
Сходство с ситуацией 2021 г., когда столкновения вокруг Аль-Аксы и в Иерусалиме в целом спровоцировали ракетные обстрелы и военно-воздушную операцию, определенно есть, отмечает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но на деле ни «Хамас», ни израильское правительство, ни «Хезболла» не хотят дальнейшей эскалации из-за случайного конфликта и, скорее, вынуждены каждый в свою очередь прибегать к демонстративным силовым шагам, хотя они уже сами по себе и могут привести к углублению конфликта, говорит она. Более того, не только «Хезболла» не хочет сейчас столкновения, но и сам Тель-Авив не горит желанием вовлекаться военными мерами в ситуацию уже в Ливане.
Сама ливанская армия проводит рейды на юге страны, чтобы предотвратить эскалацию. Кроме того, жесткая реакция на ракетные обстрелы вряд ли укрепит внутренние позиции Нетаньяху: конфликт вокруг судебной реформы никуда не делся, кнессет (парламент Израиля) выйдет на работу после Песаха, поясняет Самарская.