Израиль нанес ракетный удар по центру Дамаска

Кроме того, Reuters сообщает, что израильская ракета упала недалеко от «иранских сооружений». Примечательно, что ранее, в 2008 г., Израиль уже наносил удар по Кафр-Сусе. Тогда в результате обстрела был убит один из лидеров проиранской группировки «Хезболла» Имад Мугния. Израиль уже на протяжении 10 лет наносит удары по сирийским объектам, которые объявляются им местами хранения иранского вооружения и лагерей проиранских боевиков в Сирии. Ответственность за подобного рода операции Израиль чаще всего на себя не берет, комментировать удар по Дамаску 19 февраля представитель израильских вооруженных сил также отказался.