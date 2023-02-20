Израиль нанес ракетный удар по центру Дамаска

Израиль нанес ракетный удар по центру ДамаскаЭти атаки Израиль объявляет необходимостью сдерживать Иран
В результате удара израильской ракеты по одному из районов Дамаска погибло пять человек, сообщило 19 февраля агентство Reuters. По данным агентства, в результате атаки повреждено несколько зданий в хорошо охраняемом центральном квартале сирийской столицы Кафр-Суса, где помимо жилых зданий находятся военные объекты.
Сирийские вооруженные силы в опубликованном заявлении подтвердили, что атака имела место, и их пресс-служба сообщила, что от израильского удара пострадало «несколько гражданских домов, а материальный ущерб понесли ряд других районов в Дамаске и его окрестностях». По версии сирийских военных, обстрел сразу нескольких целей в столице страны произошел 19 февраля, вскоре после полуночи и помимо пяти погибших привел к ранению еще 15 человек.
Кроме того, Reuters сообщает, что израильская ракета упала недалеко от «иранских сооружений». Примечательно, что ранее, в 2008 г., Израиль уже наносил удар по Кафр-Сусе. Тогда в результате обстрела был убит один из лидеров проиранской группировки «Хезболла» Имад Мугния. Израиль уже на протяжении 10 лет наносит удары по сирийским объектам, которые объявляются им местами хранения иранского вооружения и лагерей проиранских боевиков в Сирии. Ответственность за подобного рода операции Израиль чаще всего на себя не берет, комментировать удар по Дамаску 19 февраля представитель израильских вооруженных сил также отказался.