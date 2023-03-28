Премьер Израиля может приостановить судебную реформу после массовых протестов

Премьер Израиля может приостановить судебную реформу после массовых протестовЭто грозит распадом правящей коалиции и новыми выборами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается отложить судебную реформу, ограничивающую права Верховного суда. Об этом общественной радиостанции страны Kan сообщил министр безопасности страны Итамар Бен-Гвир после переговоров с премьером. По итогам консультаций было решено отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии. До этого Бен-Гвир выступал категорически против отсрочки. О том, что Нетаньяху согласился на отсрочку, ранее сообщали газеты Jerusalem Post и Haaretz. Сам премьер на момент сдачи номера не выступал с официальным обращением.
Законопроект о судебной реформе вызвал крупнейшие за 18 лет акции протеста, которые длятся уже три месяца. 26 марта на протесты вышло 630 000 человек при населении страны в 9,5 млн, профсоюзы объявили с 27 марта забастовку, в которой приняли участие медики, воспитатели детских садов, преподаватели университетов, чиновники и авиадиспетчеры. От прохождения сборов отказались резервисты элитных родов войск. За отказ от реформы выступили президент Израиля Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галлант.