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Премьер Израиля может приостановить судебную реформу после массовых протестов

Это грозит распадом правящей коалиции и новыми выборами
Илья Лакстыгал
Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается отложить судебную реформу, ограничивающую права Верховного суда. Об этом общественной радиостанции страны Kan сообщил министр безопасности страны Итамар Бен-Гвир после переговоров с премьером. По итогам консультаций было решено отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии. До этого Бен-Гвир выступал категорически против отсрочки. О том, что Нетаньяху согласился на отсрочку, ранее сообщали газеты Jerusalem Post и Haaretz. Сам премьер на момент сдачи номера не выступал с официальным обращением.

Законопроект о судебной реформе вызвал крупнейшие за 18 лет акции протеста, которые длятся уже три месяца. 26 марта на протесты вышло 630 000 человек при населении страны в 9,5 млн, профсоюзы объявили с 27 марта забастовку, в которой приняли участие медики, воспитатели детских садов, преподаватели университетов, чиновники и авиадиспетчеры. От прохождения сборов отказались резервисты элитных родов войск. За отказ от реформы выступили президент Израиля Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галлант.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных