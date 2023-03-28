Премьер Израиля может приостановить судебную реформу после массовых протестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается отложить судебную реформу, ограничивающую права Верховного суда. Об этом общественной радиостанции страны Kan сообщил министр безопасности страны Итамар Бен-Гвир после переговоров с премьером. По итогам консультаций было решено отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии. До этого Бен-Гвир выступал категорически против отсрочки. О том, что Нетаньяху согласился на отсрочку, ранее сообщали газеты Jerusalem Post и Haaretz. Сам премьер на момент сдачи номера не выступал с официальным обращением.