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Политика

Лавров: урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем отброшено назад

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношения между властями Палестины и Израиля «отброшены далеко назад». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад в результате многих событий, в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами, и которые сейчас вылились в серьезные столкновения, чреватые дальнейшим обострением обстановки», – сказал российский министр (цитата по «РИА Новости»).

Лавров отметил, что Россия видит необходимым прямой диалог между этими странами и возвращение к основополагающим решениям ООН.

6 апреля с территории Ливана было выпущено несколько десятков ракет по Израилю. По данным «Аль-Арабия», системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили несколько ракет, однако какое-то количество упало на израильской территории. После этого израильская армия нанесла удары по целям на юге Ливана.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» заявила, что не имеет отношения к ракетным ударам по Израилю, которые были нанесены с территории Ливана.

В ночь на 7 апреля пресс-служба израильской армии сообщила, что нанесла удары по территории сектора Газа (Палестина). По сообщениям пресс-службы армии Израиля, удары были ответом на нарушение режима безопасности со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее по теме: МИД Израиля обвинил ХАМАС в ракетном обстреле с территории Ливана

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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