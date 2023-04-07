Лавров: урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем отброшено назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношения между властями Палестины и Израиля «отброшены далеко назад». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад в результате многих событий, в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами, и которые сейчас вылились в серьезные столкновения, чреватые дальнейшим обострением обстановки», – сказал российский министр (цитата по «РИА Новости»).
Лавров отметил, что Россия видит необходимым прямой диалог между этими странами и возвращение к основополагающим решениям ООН.
6 апреля с территории Ливана было выпущено несколько десятков ракет по Израилю. По данным «Аль-Арабия», системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили несколько ракет, однако какое-то количество упало на израильской территории. После этого израильская армия нанесла удары по целям на юге Ливана.
Ливанская шиитская группировка «Хезболла» заявила, что не имеет отношения к ракетным ударам по Израилю, которые были нанесены с территории Ливана.
В ночь на 7 апреля пресс-служба израильской армии сообщила, что нанесла удары по территории сектора Газа (Палестина). По сообщениям пресс-службы армии Израиля, удары были ответом на нарушение режима безопасности со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.