Лавров: урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем отброшено назад

«Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад в результате многих событий, в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами, и которые сейчас вылились в серьезные столкновения, чреватые дальнейшим обострением обстановки», – сказал российский министр (цитата по «РИА Новости»).