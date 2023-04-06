МИД Израиля обвинил ХАМАС в ракетном обстреле с территории Ливана

«Лидер ХАМАС Исмаил Хания запечатлен во время своего визита в штаб группировки "Бригада Иззэддина аль-Кассама" [боевое крыло ХАМАС] на юге Ливана за несколько дней до того, как сегодня ее сторонники обстреляли ракетами израильские города. Эти подразделения были созданы для нападения на Израиль с северного фронта, а не только из Газы. ХАМАС отвечает за агрессию против Израиля», – говорится в сообщении.