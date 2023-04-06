МИД Израиля обвинил ХАМАС в ракетном обстреле с территории Ливана
Радикальное палестинское движение ХАМАС может стоять за обстрелом территории Израиля, который был произведен из Ливана, сообщило министерство иностранных дел Израиля, передает ТАСС.
«Лидер ХАМАС Исмаил Хания запечатлен во время своего визита в штаб группировки "Бригада Иззэддина аль-Кассама" [боевое крыло ХАМАС] на юге Ливана за несколько дней до того, как сегодня ее сторонники обстреляли ракетами израильские города. Эти подразделения были созданы для нападения на Израиль с северного фронта, а не только из Газы. ХАМАС отвечает за агрессию против Израиля», – говорится в сообщении.
Ранее, как отмечает ТАСС, представитель израильской армии также заявил израильской радиостанции Kan, что обстрел территории Израиля, скорее всего, связан с ХАМАС. Вместе с тем сейчас, как утверждает Kan, ведется расследование возможной причастности Ирана к обстрелу, но точных данных об этом пока нет.
До этого сообщалось, что ливанская шиитская группировка «Хезболла» не имеет отношения к ракетным ударам по Израилю.
6 апреля с территории Ливана было выпущено несколько десятков ракет по Израилю, сообщило Ynet со ссылкой на заявление израильской армии. Телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что системы ПВО Израиля перехватили несколько ракет. Затем израильская армия нанесла удары по целям на юге Ливана. В результате в нескольких городах Западной Галилеи была объявлена воздушная тревога. По данным Ynet, пострадали три человека.
Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Телеканал отмечает, что удары по Израилю были нанесены после заявления партии «Хезболла» о солидарности с Палестиной и поддержке «любых ответных мер для защиты верующих и мечети Аль-Акса».
Агентство Reuters со ссылкой на три источника утверждает, что за обстрелами Израиля стоят палестинские группировки. Собеседники также заявили о непричастности к атаке «Хезболлы». Других подробностей агентство не приводит.