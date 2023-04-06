В «Хезболле» заявили о непричастности к ракетным ударам по Израилю
Ливанская шиитская группировка «Хезболла» не имеет отношения к ракетным ударам по Израилю, которые были нанесены 6 апреля с территории Ливана. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник, близкий к партии.
«Мы не имеем отношения к запуску ракет [по Израилю]», — сказал собеседник (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня с территории Ливана было выпущено несколько десятков ракет по Израилю, сообщило Ynet со ссылкой на заявление израильской армии. «Аль-Арабия» пишет, что системы ПВО Израиля перехватили несколько ракет. Затем израильская армия нанесла удары по целям на юге Ливана.
В результате в нескольких городах Западной Галилеи была объявлена воздушная тревога. По данным Ynet, пострадали три человека.
Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Телеканал отмечает, что удары по Израилю были нанесены после заявления партии «Хезболла» о солидарности с Палестиной и поддержке «любых ответных мер для защиты верующих и мечети Аль-Акса».
Агентство Reuters со ссылкой на три источника утверждает, что за обстрелами Израиля стоят палестинские группировки. Собеседники также заявили о непричастности к атаке «Хезболлы». Других подробностей агентство не приводит.
Сразу после обстрелов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с руководителями силовых структур. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Twitter призвал мировое сообщество осудить атаку на страну.
Ситуация на севере Израиля обострилась на фоне столкновений на Храмовой горе во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также еврейских и христианских праздников. Уже несколько дней там происходят столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.
5 апреля из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории. Израиль нанес ответный удар по Газе.