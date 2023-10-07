МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить огонь

По его словам, обострение ситуации 7 октября – это «рецидив» конфликта, который продолжается между Израилем и Палестиной уже 75 лет. По мнению Богданова, причины заключаются в том, что государства не выполняли резолюции Совета Безопасности ООН, не вступали друг с другом в переговоры.