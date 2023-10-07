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Политика

МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить огонь

Ведомости

Россия во время контактов с Израилем, Палестиной и арабскими странами призывает стороны вооруженного конфликта прекратить обстрелы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня. <...> Мы призываем незамедлительно начать мирный процесс на базе имеющихся международно признанных договоренностей», – отметил дипломат (цитата по ТАСС).

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По его словам, обострение ситуации 7 октября – это «рецидив» конфликта, который продолжается между Израилем и Палестиной уже 75 лет. По мнению Богданова, причины заключаются в том, что государства не выполняли резолюции Совета Безопасности ООН, не вступали друг с другом в переговоры.

По данным АТОР, на территории Израиля находятся около 100 организованных российских туристов. Количество отдыхающих, которые отправились в страну без помощи туроператоров, пока неизвестно. Информации о пострадавших при обстрелах россиянах не поступало.

Террористическая группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы по Израилю ранним утром 7 октября. ЦАХАЛ в ответ объявил военную операцию против палестинских боевиков. В результате военных действий, по официальным данным, погибли 22 израильтянина, ранения получили 545 человек. В тяжелом состоянии находятся 70 пациентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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