МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить огонь
Россия во время контактов с Израилем, Палестиной и арабскими странами призывает стороны вооруженного конфликта прекратить обстрелы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
«Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня. <...> Мы призываем незамедлительно начать мирный процесс на базе имеющихся международно признанных договоренностей», – отметил дипломат (цитата по ТАСС).
По его словам, обострение ситуации 7 октября – это «рецидив» конфликта, который продолжается между Израилем и Палестиной уже 75 лет. По мнению Богданова, причины заключаются в том, что государства не выполняли резолюции Совета Безопасности ООН, не вступали друг с другом в переговоры.
По данным АТОР, на территории Израиля находятся около 100 организованных российских туристов. Количество отдыхающих, которые отправились в страну без помощи туроператоров, пока неизвестно. Информации о пострадавших при обстрелах россиянах не поступало.
Террористическая группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы по Израилю ранним утром 7 октября. ЦАХАЛ в ответ объявил военную операцию против палестинских боевиков. В результате военных действий, по официальным данным, погибли 22 израильтянина, ранения получили 545 человек. В тяжелом состоянии находятся 70 пациентов.