Нетаньяху: Израилю потребуется долгая кампания для победы в конфликте с ХАМАС
Для победы в вооруженном конфликте с ХАМАС Израилю потребуется длительная и интенсивная кампания. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
«Потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит», – подчеркнул глава израильского кабмина (цитата по The Time of Israel).
Американский лидер заявил Нетаньяху, что США поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. Белый дом одобряет действия израильской стороны, направленные на оборону, добавил Байден.
Террористическое формирование ХАМАС обстреливает южные районы Израиля ракетами с 6:30. Около 9:30 лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы».
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до официального объявления. Около 12:00 в ЦАХАЛ заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль находится в состоянии войны. Он пообещал, что враг «заплатит цену». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории всей страны. Израильская полиция начала набирать добровольцев в свои ряды.
По данным минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Палестина заявила о гибели 160 человек в секторе Газа с начала конфликта. Ранения получили около 1500 палестинцев.