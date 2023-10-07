Нетаньяху: Израилю потребуется долгая кампания для победы в конфликте с ХАМАС

По данным минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Палестина заявила о гибели 160 человек в секторе Газа с начала конфликта. Ранения получили около 1500 палестинцев.