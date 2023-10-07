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Политика

Нетаньяху: Израилю потребуется долгая кампания для победы в конфликте с ХАМАС

Ведомости

Для победы в вооруженном конфликте с ХАМАС Израилю потребуется длительная и интенсивная кампания. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

«Потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит», – подчеркнул глава израильского кабмина (цитата по The Time of Israel).

Американский лидер заявил Нетаньяху, что США поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. Белый дом одобряет действия израильской стороны, направленные на оборону, добавил Байден.

Террористическое формирование ХАМАС обстреливает южные районы Израиля ракетами с 6:30. Около 9:30 лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». 

Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до официального объявления. Около 12:00 в ЦАХАЛ заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль находится в состоянии войны. Он пообещал, что враг «заплатит цену». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории всей страны. Израильская полиция начала набирать добровольцев в свои ряды.

По данным минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Палестина заявила о гибели 160 человек в секторе Газа с начала конфликта. Ранения получили около 1500 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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