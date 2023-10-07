Газета
Политика

Число погибших в Израиле увеличилось до 40 человек

Ведомости

С начала обстрелов Израиля со стороны террористической группировки ХАМАС погибли минимум 40 израильтян. Еще более 700 человек получили ранения, сообщил The Times of Israel.

В службе скорой помощи Израиля (MDA) сообщили, что всего в стране госпитализировали 779 человек. По оценкам медиков, количество погибших может увеличиться.

В секторе Газа в результате боевых действий погибли 160 палестинцев, еще около 1500 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал Аl-Hadath со ссылкой на минздрав Палестины.

Ракетные обстрелы на границе с сектором Газа начались ранним утром 7 октября. Террористическая группировка ХАМАС объявила о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Поводом, по словам лидера военного крыла Мухаммеда ад-Дейфо, стали оккупация и неоднократные вторжения израильской стороны в мечеть Аль-Акса.

Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи», хотя удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до этого. На территории всей страны объявили чрезвычайное положение. Полиция Израиля начала набирать добровольцев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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