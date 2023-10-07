Число погибших в Израиле увеличилось до 40 человек
С начала обстрелов Израиля со стороны террористической группировки ХАМАС погибли минимум 40 израильтян. Еще более 700 человек получили ранения, сообщил The Times of Israel.
В службе скорой помощи Израиля (MDA) сообщили, что всего в стране госпитализировали 779 человек. По оценкам медиков, количество погибших может увеличиться.
В секторе Газа в результате боевых действий погибли 160 палестинцев, еще около 1500 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал Аl-Hadath со ссылкой на минздрав Палестины.
Ракетные обстрелы на границе с сектором Газа начались ранним утром 7 октября. Террористическая группировка ХАМАС объявила о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Поводом, по словам лидера военного крыла Мухаммеда ад-Дейфо, стали оккупация и неоднократные вторжения израильской стороны в мечеть Аль-Акса.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи», хотя удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до этого. На территории всей страны объявили чрезвычайное положение. Полиция Израиля начала набирать добровольцев.
В Израиле находятся около 100 организованных российских туристов, сообщили ранее в АТОР. Количество отдыхающих россиян, которые отправились в страну без сопровождения туроператоров, пока неизвестно.