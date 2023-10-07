АТОР: в Израиле находятся более 100 российских туристов
В Израиле находятся около 100 организованных российских туристов. Количество отдыхающих россиян, которые отправились в страну без сопровождения туроператоров, неизвестно. Об этом сообщила пресс-служба АТОР.
«По предварительной информации <...>, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов [из России]. Количество самостоятельных пассажиров неизвестно. <...> Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет», – уточняется в сообщении.
В АТОР также отметили, что российские дипломаты следят за ситуацией и поддерживают контакт с властями Израиля. С туристами и посольством РФ в Израиле также поддерживает связь штаб по ЧС при Минэкономразвития РФ.
Консульский отдел российского посольства в Израиле призывал всех россиян, особенно находящихся на юге страны, оставаться в безопасных местах, соблюдать требования командования тыла и не покидать убежищ до разрешения со стороны местных властей.
Туристам, которые организовали поездку в Израиль самостоятельно, рекомендовали обратиться по телефону экстренной связи для путешественников: +972 54 962 23 41.
Обострение ситуации в Израиле началось утром 7 октября. Террористическая группировка ХАМАС объявила о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Поводом, по словам лидера военного крыла Мухаммеда ад-Дейфо, стала оккупация и неоднократные вторжения израильской стороны в мечеть Аль-Акса.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи», хотя удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до этого.
По официальным данным, в результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 22 человека, ранения получили еще 545 жителей. В тяжелом состоянии находятся 70 пациентов. Медики считают, что количество погибших может увеличиться.