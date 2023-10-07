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АТОР: в Израиле находятся более 100 российских туристов

Ведомости

В Израиле находятся около 100 организованных российских туристов. Количество отдыхающих россиян, которые отправились в страну без сопровождения туроператоров, неизвестно. Об этом сообщила пресс-служба АТОР.

«По предварительной информации <...>, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов [из России]. Количество самостоятельных пассажиров неизвестно. <...> Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет», – уточняется в сообщении.

В АТОР также отметили, что российские дипломаты следят за ситуацией и поддерживают контакт с властями Израиля. С туристами и посольством РФ в Израиле также поддерживает связь штаб по ЧС при Минэкономразвития РФ.

Консульский отдел российского посольства в Израиле призывал всех россиян, особенно находящихся на юге страны, оставаться в безопасных местах, соблюдать требования командования тыла и не покидать убежищ до разрешения со стороны местных властей.

Туристам, которые организовали поездку в Израиль самостоятельно, рекомендовали обратиться по телефону экстренной связи для путешественников: +972 54 962 23 41.

Обострение ситуации в Израиле началось утром 7 октября. Террористическая группировка ХАМАС объявила о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Поводом, по словам лидера военного крыла Мухаммеда ад-Дейфо, стала оккупация и неоднократные вторжения израильской стороны в мечеть Аль-Акса.

Ранее по теме: ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам ХАМАС в секторе Газа

Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи», хотя удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начали наносить еще до этого.

По официальным данным, в результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 22 человека, ранения получили еще 545 жителей. В тяжелом состоянии находятся 70 пациентов. Медики считают, что количество погибших может увеличиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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