ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам ХАМАС в секторе Газа

Террористическое формирование ХАМАС обстреливает южные районы Израиля ракетами уже 6,5 часов. Около 9:30 лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». По его словам, израильская сторона якобы оккупировала и неоднократно вторгалась в мечеть Аль-Акса. Ад-Дейф заявил, что по позициям Израиля было выпущено уже более 5000 неуправляемых ракет и снарядов.