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Президент Палестины заявил о праве граждан страны на самооборону

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное совещание, в ходе которого заявил что граждане страны имеют право на самооборону. Об этом пишет палестинское агентство WAFA.

В возглавляемым Аббасом совещании также приняли участие ряд гражданских лиц и представителей сил безопасности. Президент, как отмечается, дал указания обеспечить защиту людей, «подчеркнув право палестинского народа защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил». Он также поручил предоставить все необходимое для для борьбы с преступлениями, «совершаемыми израильскими оккупационными бандами и бандами поселенцев».

Агентство также сообщило о ранении молодого палестинца в результате израильского обстрела. Это произошло во время столкновений с израильскими оккупационными силами у северного въезда в город Калькилия.

Ранее по теме: Жертвами атаки ХАМАС на Израиль стали 22 человека

Нападение палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5000 неуправляемых ракет и снарядов.

Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Около 12:00 в ЦАХАЛ заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

По информации The Times of Israel, в результате атак ХАМАС из сектора Газа погибли 22 израильтянина, число пострадавших увеличилось до 545 человек. По данным палестинских СМИ, в провинции Рамалла на Западном берегу Иордана, который находится под контролем Израиля, в результате стрельбы израильских оккупационных сил был убит молодой мужчина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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