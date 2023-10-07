Президент Палестины заявил о праве граждан страны на самооборону
Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное совещание, в ходе которого заявил что граждане страны имеют право на самооборону. Об этом пишет палестинское агентство WAFA.
В возглавляемым Аббасом совещании также приняли участие ряд гражданских лиц и представителей сил безопасности. Президент, как отмечается, дал указания обеспечить защиту людей, «подчеркнув право палестинского народа защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил». Он также поручил предоставить все необходимое для для борьбы с преступлениями, «совершаемыми израильскими оккупационными бандами и бандами поселенцев».
Агентство также сообщило о ранении молодого палестинца в результате израильского обстрела. Это произошло во время столкновений с израильскими оккупационными силами у северного въезда в город Калькилия.
Нападение палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5000 неуправляемых ракет и снарядов.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». Около 12:00 в ЦАХАЛ заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.
По информации The Times of Israel, в результате атак ХАМАС из сектора Газа погибли 22 израильтянина, число пострадавших увеличилось до 545 человек. По данным палестинских СМИ, в провинции Рамалла на Западном берегу Иордана, который находится под контролем Израиля, в результате стрельбы израильских оккупационных сил был убит молодой мужчина.