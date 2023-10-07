Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

Министерство иностранных дел России ранее призвало Израиль и Палестину прекратить огонь и перейти к переговорам. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что обострение ситуации 7 октября – это «рецидив» конфликта, который продолжается между Израилем и Палестиной уже 75 лет.