Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа
Внеочередное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа запланировано на 22:00 мск 8 октября, подтвердил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Подтверждаю информацию: внеочередной совбез назначен на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск. – "Ведомости") в воскресенье», – написал он.
Министерство иностранных дел России ранее призвало Израиль и Палестину прекратить огонь и перейти к переговорам. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что обострение ситуации 7 октября – это «рецидив» конфликта, который продолжается между Израилем и Палестиной уже 75 лет.
По мнению Богданова, конфликт возобновился по нескольким причинам. Ключевые – это невыполнение резолюций Совета Безопасности ООН и взаимный отказ от переговоров.
Около 9:30 лидер военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Около 12:00 в ЦАХАЛе заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль находится в состоянии войны. Он пообещал, что враг «заплатит цену». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории всей страны. Израильская полиция начала набирать добровольцев в свои ряды.
По данным минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Палестина заявила о гибели 160 человек в секторе Газа с начала конфликта. Ранения получили около 1500 палестинцев.