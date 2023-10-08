Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС в Израиле

Движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, начав военную операцию «Железные мечи». По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей Минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль возросло до 300. По меньшей мере 1590 человек получили ранения.