Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС в Израиле
Первая фаза операции Израиля против ХАМАС завершена, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Большая часть боевиков на израильской территории уничтожена, пишет The Times of Israel.
Кабинет министров принял решение уничтожить военный и политический потенциал ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщили в канцелярия премьер-министра.
Правительство, в частности, решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Таким образом страна лишит эти группировки «способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы».
Движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, начав военную операцию «Железные мечи». По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей Минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль возросло до 300. По меньшей мере 1590 человек получили ранения.