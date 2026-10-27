Ученые в РФ впервые создали цифровой архив гидрометеорологических данных

Первоначально реанализ охватывал период с 1966 по 2017 г., а его результаты были проверены по данным натурных наблюдений. По словам Вербицкой, впоследствии период охвата расширили до 2022 г., а для отдельных районов – до 2026 г. Данные реанализа охватывают Северный Ледовитый океан и российские арктические моря и используются для моделирования дрейфа айсбергов и распространения загрязняющих веществ. В частности, на их основе ученые изучали изменение литодинамических условий (совокупность природных факторов, определяющих движение, перенос и отложение твердого осадочного материала – песка, гальки, ила, камней – чаще всего в береговой зоне морей, океанов, рек и на шельфе. – «Ведомости») и формирование косы в Печорском море.