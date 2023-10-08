Что пишут СМИ о палестино-израильском конфликте

Что пишут СМИ о палестино-израильском конфликтеЗападная пресса поражена провалом израильских спецслужб
7 октября 2023 г. началось одно из крупнейших обострений арабо-израильского конфликта за последние десятилетия. На праздник Симхат Тора боевики ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» выпустили по Израилю более 2200 ракет и успешно вторглись на прилегающие к Сектору Газа территории Израиля и даже захватили несколько населенных пунктов. Более 700 человек были убиты, а около 100 взяты в плен, ранения получили несколько тысяч.
В ответ Израиль объявил чрезвычайное положение и операцию «Железные мечи» и начал бить по сектору Газа. Палестинские власти уже заявили о 370 погибших и 2200 раненых, среди которых больше половины гражданских. Ранее в 2005 г. Израиль прекратил оккупацию сектора Газа и вывел оттуда войска. Тем не менее столкновения с тех пор не прекращались.
«Ведомости» собрали реакцию иностранной прессы на эти события.
«Это израильское 9/11. С 1973 г. в Израиле не было такого катастрофического провала разведки», – сказал проработавший 26 лет в ЦРУ офицер Марк Полимеропулус, специализировавшийся на борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и Южной Азии. «За те 40 или более лет, что я так или иначе слежу за Израилем, я никогда не видел, чтобы такое происходило. Обычно, даже если один человек из Газы приближается к границе, его перехватывают и нейтрализуют задолго до того, как он успевает что-либо предпринять», – отметил бывший посол США в Израиле при администрации Дональда Трампа Дэвид Фридман.
CNBC
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Financial Times
Израиль и США были застигнуты врасплох. Нападение ХАМАС указывает на то, что оно потребовало большой подготовки, говорит бывший офицер ЦРУ и высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой.
«Если ХАМАС взял израильских солдат в плен и доставил их в Газу, полномасштабная израильская операция в Газе выглядит весьма вероятной», – сказал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. ХАМАС был разочарован суммами денег, поступающими в Газу из арабских стран, и ограничениями на работу в Израиле. «Во многих отношениях это удар по престижу израильтян», – сказал бывший американский дипломат Аарон Дэвид Миллер, занимавшийся Ближним Востоком.
Ошеломляющее нападение ХАМАС на Израиль в субботу послужило напоминанием о том, что многолетний конфликт с палестинцами остается раковой опухолью, которая не исчезла, даже несмотря на то, что лидеры в Вашингтоне, Иерусалиме, Эр-Рияде и других арабских столицах предпочли бы сосредоточиться на строительстве обновленного региона. «Это значительно замедлит, если не уничтожит Соглашения Авраама, – говорит, бывший дипломат по вопросам мира на Ближнем Востоке при президенте Бараке Обаме Мара Рудман. – С израильской стороны у широкого политического спектра не будет никакого желания помогать палестинцам, несмотря на тот факт, что это действительно могло бы укрепить, а не уменьшить безопасность Израиля».
New York Times
Неспособность предвидеть нападение подрывает ауру непобедимости Израиля. «Это была хорошо спланированная операция, которая не возникла просто так в одночасье, и удивительно, что она не была обнаружена Израилем или кем-либо из его партнеров по безопасности», – говорит вице-президент по политике аналитического центра Института Ближнего Востока в Вашингтоне Брайан Катулис.
Wall Street Journal
ХАМАС просто подорвал усилия президента США Джо Байдена по переустройству Ближнего Востока. Белый дом уже столкнулся со многими трудностями в попытках убедить конгресс США относительно дальнейшей поддержки Украины, в то время как республиканцы в палате представителей нападают друг на друга и подрывают собственные позиции. А теперь они будут обвинять Байдена в том, что он демонстрирует мягкость к Ирану, нерешительность в отношении Израиля и нетвердость в политике относительно Ближнего Востока.
Bloomberg
Это нападение является попыткой ХАМАС выйти в более широкий круг ближневосточной дипломатии. Такое положение дел не может быть упущено «Хезболлой» в Ливане и группировками боевиков в Сирии.
The Guardian
Самая большая проблема для Израиля заключается в следующем: как ему помешать другим откликнуться на призыв ХАМАС к оружию и избежать распространения пожара на Западный берег и, возможно, даже привлечения вооруженных до зубов боевиков «Хезболлы» через границу с Ливаном.
BBC
События представляют собой серьезные проблемы для крайне правого правительства Израиля, которое с момента вступления в должность в декабре прошлого года наблюдает за внутренним хаосом, вызванным его предложениями по реформированию судебной системы, а также эскалацией напряженности в отношениях с палестинцами.
Для радикалов в кабинете премьер-министра Биньямина Нетаньяху это более чем достаточный предлог для возвращения к полномасштабной войне в регионе. Вероятно, ответом будет израильское наземное наступление, первое с 2014 г. Единственное, что кажется несомненным, так это то, что жители Газы, уже пострадавшие от четырех войн за 16 лет, заплатят самую высокую цену за самый большой вызов Израилю с 1973 г.
The Guardian
Операция ХАМАСа последовала за массовыми нападениями, ростом напряженности в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и рекордным числом убитых палестинцев. Палестинцы, живущие вдоль границы с Израилем, получили на свои телефоны сообщения от израильских военных с приказом покинуть свои дома. Те, кто был вынужден покинуть свои дома, укрываются в школах, надеясь, что Израиль не будет бомбить эти здания.
Al Jazeera