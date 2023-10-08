Что пишут СМИ о палестино-израильском конфликте

«Это израильское 9/11. С 1973 г. в Израиле не было такого катастрофического провала разведки», – сказал проработавший 26 лет в ЦРУ офицер Марк Полимеропулус, специализировавшийся на борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и Южной Азии. «За те 40 или более лет, что я так или иначе слежу за Израилем, я никогда не видел, чтобы такое происходило. Обычно, даже если один человек из Газы приближается к границе, его перехватывают и нейтрализуют задолго до того, как он успевает что-либо предпринять», – отметил бывший посол США в Израиле при администрации Дональда Трампа Дэвид Фридман.