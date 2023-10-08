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Политика

В ХАМАС отвергли возможность перемирия с Израилем

Ведомости

Представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем исключил перемирие с Израилем, пока тот «занимается эскалацией этой войны», сообщили «РИА Новости».

«Оккупация [Израилем] находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», — сказал он.

Он отметил, что разговор о пленных израильских солдатах начнется после окончания операции «Наводнение Аль-Аксы». Касем уточнил, что вопрос освобождения заложников находится в компетенции военного крыла ХАМАС - бригады «Аль-Кассам».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила, что переговорщики из Египта не смогли убедить палестинскую группировку ХАМАС отпустить раненых израильских заложников. При этом газета The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников писала, что власти не осведомлены о подобных переговорах. «Мы сейчас не участвуем в каких-либо переговорах о заложниках», — сказал один из собеседников.

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7 октября вооруженная палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 человек, ранения получили свыше 2000 человек. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали. 

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. СМИ писали о вероятной гибели одного из лидеров ХАМАСа Аймана Юниса. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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