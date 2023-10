В ХАМАС отвергли возможность перемирия с Израилем

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила, что переговорщики из Египта не смогли убедить палестинскую группировку ХАМАС отпустить раненых израильских заложников. При этом газета The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников писала, что власти не осведомлены о подобных переговорах. «Мы сейчас не участвуем в каких-либо переговорах о заложниках», — сказал один из собеседников.