Эрдоган призвал не откладывать признание Иерусалима столицей Палестины
Мир на Ближнем Востоке возможен при окончательном решении израильско-палестинской проблемы, столицей Палестины должен быть Иерусалим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал TRT.
По его словам, Иерусалим, «который на протяжении веков был местом мира и благополучия, к сожалению, стал символом напряженности, оккупации, разрушения и узурпации». Эрдоган в своей речи также подчеркнул, что постоянный мир на Ближнем Востоке возможен при окончательном решении израильско-палестинской проблемы.
«Создание государства Палестина со столицей в Иерусалиме не может быть отложено», – передает его слова телеканал.
Он добавил, что палестинский вопрос должен быть решен в соответствии с международным правом.
7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, назвав атаку военной операцией «Наводнение Аль-Акса», МИД Турции отказался осудить ее действия, писала газета The Times of Israel. В ведомстве тогда заявили, что в Анкаре «глубоко обеспокоены насилием и напряженностью, произошедшими в Израиле и Палестине», и призвали стороны «действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов».
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны.
Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны.