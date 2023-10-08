Эрдоган призвал не откладывать признание Иерусалима столицей Палестины

По его словам, Иерусалим, «который на протяжении веков был местом мира и благополучия, к сожалению, стал символом напряженности, оккупации, разрушения и узурпации». Эрдоган в своей речи также подчеркнул, что постоянный мир на Ближнем Востоке возможен при окончательном решении израильско-палестинской проблемы.