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Эрдоган призвал не откладывать признание Иерусалима столицей Палестины

Ведомости

Мир на Ближнем Востоке возможен при окончательном решении израильско-палестинской проблемы, столицей Палестины должен быть Иерусалим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал TRT.

По его словам, Иерусалим, «который на протяжении веков был местом мира и благополучия, к сожалению, стал символом напряженности, оккупации, разрушения и узурпации». Эрдоган в своей речи также подчеркнул, что постоянный мир на Ближнем Востоке возможен при окончательном решении израильско-палестинской проблемы.

«Создание государства Палестина со столицей в Иерусалиме не может быть отложено», – передает его слова телеканал.

Он добавил, что палестинский вопрос должен быть решен в соответствии с международным правом.

Ранее по теме: Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны»

7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, назвав атаку военной операцией «Наводнение Аль-Акса», МИД Турции отказался осудить ее действия, писала газета The Times of Israel. В ведомстве тогда заявили, что в Анкаре «глубоко обеспокоены насилием и напряженностью, произошедшими в Израиле и Палестине», и призвали стороны «действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов».

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. 

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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