Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны»
Израиль находится в состоянии войны и может проводить «значительные военные действия», сообщил офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
Такое решение вечером 7 октября принял военно-политический кабинет Израиля, сегодня власти подтвердили, что страна находится в «состоянии войны». Об этом говорил ранее и сам Нетаньяху, а решение кабинета придает этой декларации «юридическую силу» в соответствии с основным законом, пишет газета The Times of Israel. По закону страна не может начать войну без решения правительства, отмечает издание.
Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы».
Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей.
Израильская армия с утра 7 октября объявила о «состоянии готовности к войне», министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны. Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 500 израильтян.