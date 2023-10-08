Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны»

Такое решение вечером 7 октября принял военно-политический кабинет Израиля, сегодня власти подтвердили, что страна находится в «состоянии войны». Об этом говорил ранее и сам Нетаньяху, а решение кабинета придает этой декларации «юридическую силу» в соответствии с основным законом, пишет газета The Times of Israel. По закону страна не может начать войну без решения правительства, отмечает издание.