В Кремле рассказали о соблюдении перемирия в Алешках

В Кремле рассказали о соблюдении перемирия в АлешкахРежим тишины ввели для доставки помощи и эвакуации жителей
Сообщений о нарушениях режима прекращения огня в Алешках Херсонской области пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Режим тишины действует на херсонском направлении с 04:00 мск в связи с проведением гуманитарной операции. По данным Минобороны РФ, российские военные должны провести инженерную разведку и обеспечить безопасное движение колонны с гуманитарными грузами в Алешки.
23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках. Соглашение было достигнуто при содействии первой леди США Мелании Трамп. Его целью стали доставка гуманитарной помощи и организация эвакуации мирных жителей.
24 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев выполняют обязательства по подготовке гуманитарной миссии. По итогам переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом она уточнила, что стороны согласовали одновременное прекращение огня с 27 октября.
26 октября Песков заявил, что режим тишины в Алешках может стать примером для аналогичных договоренностей на других участках в гуманитарных целях. Он подчеркнул роль США в организации миссии и выразил надежду на выполнение Киевом достигнутых соглашений.