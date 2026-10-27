Какие улицы Москвы будут перекрыты из-за саммита «Россия – Африка»Временные ограничения движения будут с 27 по 29 октября
С 27 по 29 октября в центре Москвы будут временно перекрыты для движения ряд улиц, набережных, мостов и проездов в связи с проведением саммита «Россия – Африка». Об этом сообщили в столичном дептрансе.
В ведомстве предупредили, что поездки следует планировать заранее, а также закладывать дополнительное время на дорогу. В депрансе также рекомендовали пользоваться метро.
С 27 октября и до конца проведения мероприятия в Москве движение перекрыто:
на Большом Каменном мосту;
на Боровицкой площади;
на Кремлевской набережной;
на съезде с Краснопресненской набережной на улицу 1905 года;
на улице 1905 года – от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда;
на Мантулинской улице – от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда;
на Москворецкой набережной по направлению в центр.
28 октября с 10:00 мск движение транспорта будет перекрыто:
на улицах Ильинке, Варварке, Москворецкой, Тверской (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховой (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы), Охотный Ряд, Петровке (от Дмитровского переулка до Театрального проезда) и Большой Никитской (от Романова переулка до Моховой улицы);
на площадях Новой и Старой;
на набережных Москворецкой и Кремлевской;
на мостах Большом Москворецком и Малом Устьинском;
в проездах Театральном и Китайгородском.
С 16:00 мск и до конца мероприятия не будет движения на улицах Волхонке и Ленивке, на Пречистенской набережной (от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда) и в Соймоновском проезде.
В дептрансе также отметили, что с 00:01 мск 28 октября до 23:59 мск 29 октября будет запрещена парковка на улице Варварке.
Третий саммит «Россия – Африка» пройдет 28–29 октября. В саммите примут участие представители 48 из 54 стран Африки, причем 22 страны будут представлены на уровне глав государств.