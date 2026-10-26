Песков: режим прекращения огня в Алешках может стать прецедентом
Режим прекращения огня в Алешках Херсонской области, который заработает с 27 октября, может стать прецедентом. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, может ли режим тишины в Алешках стать примером для достижения аналогичных договоренностей на других участках.
«В гуманитарных целях – абсолютно может, тем более, когда речь идет о непосредственном очень позитивном, координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны», – заявил Песков.
Россия высоко ценит усилия Вашингтона и первой леди США в гуманитарной области, отметил представитель Кремля. По его словам, прекращение огня в Алешках может стать прецедентом. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что выполнит все свои договоренности.
23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при содействии первой леди США.
В тот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о решении российской армии ввести режим тишины в Алешках с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции. Генштаб вооруженных сил Украины также подтвердил готовность соблюдать режим тишины.