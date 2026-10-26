Песков: режим прекращения огня в Алешках может стать прецедентом

Режим прекращения огня в Алешках Херсонской области, который заработает с 27 октября, может стать прецедентом. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, может ли режим тишины в Алешках стать примером для достижения аналогичных договоренностей на других участках.