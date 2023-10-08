ЦАХАЛ анонсировал «жесткие удары» по Газе в ответ на операцию ХАМАС
Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесут «жесткие удары» по сектору Газа в ответ на действия палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил представитель израильской армии, сообщает телеканал CNN.
Представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт сообщил, что военные будут эвакуировать израильские общины вокруг Газы и «сделают все возможное, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб и переселить людей, которые не участвуют в этом».
Хехт также рассказал об обострении ситуации на Западном берегу реки Иордан и северной границе Израиля с Ливаном. Ранее ливанская группировка «Хезболла» выразила поддержку боевикам, нанеся удары на севере Израиля, последний нанес ответные удары артиллерией.
Утром 7 октября вооруженная палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 350 израильтян, ранения получили свыше 1800 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали.
Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». Армия утром 8 октября объявила об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции, заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.