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ЦАХАЛ анонсировал «жесткие удары» по Газе в ответ на операцию ХАМАС

Ведомости

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесут «жесткие удары» по сектору Газа в ответ на действия палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил представитель израильской армии, сообщает телеканал CNN.

Представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт сообщил, что военные будут эвакуировать израильские общины вокруг Газы и «сделают все возможное, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб и переселить людей, которые не участвуют в этом».

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Хехт также рассказал об обострении ситуации на Западном берегу реки Иордан и северной границе Израиля с Ливаном. Ранее ливанская группировка «Хезболла» выразила поддержку боевикам, нанеся удары на севере Израиля, последний нанес ответные удары артиллерией.

Утром 7 октября вооруженная палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 350 израильтян, ранения получили свыше 1800 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали. 

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Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». Армия утром 8 октября объявила об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции, заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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