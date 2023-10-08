ЦАХАЛ анонсировал «жесткие удары» по Газе в ответ на операцию ХАМАС

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». Армия утром 8 октября объявила об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции, заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.