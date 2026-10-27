Депутаты предложили скорректировать законопроект о налоге на сверхприбыль

Согласно текущей редакции поправок правительства, в 2027–2029 гг. предлагается ввести налог для отдельных добывающих отраслей в размере 30% от дополнительного дохода, а для золота – 20%. Поступления в бюджет от него, по плану кабмина, составят 200 млрд руб. ежегодно, следует из пояснительной записки к бюджету. Механизм налога предполагает расчет его суммы как произведения ставки, объема добычи и разницы между средней ценой ископаемого в 2026–2028 гг. и базовой ценой 2025 г. Для 2027 г. и 2028 г. последняя будет индексироваться на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. При росте средней цены менее чем на 10% объект налогообложения не возникает.