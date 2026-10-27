Депутаты предложили скорректировать законопроект о налоге на сверхприбыль

Депутаты предложили скорректировать законопроект о налоге на сверхприбыльДумский комитет по бюджету и налогам считает необходимым учесть финансовое положение компаний
Комитет Госдумы по бюджету и налогам допустил корректировку отдельных положений законопроекта кабмина, который вводит налог на сверхдоход компаний из отдельных отраслей, ко второму чтению. Проект поправок в Налоговый кодекс (НК) был внесен в нижнюю палату в конце сентября вместе с бюджетным пакетом. «Ведомости» ознакомились с заключением профильного комитета за подписью его председателя Андрея Макарова.
Депутаты предлагают при доработке учесть финансовое положение и текущую рентабельность налогоплательщиков, а также фактическую возможность уплаты ими налога на сверхдоходы. Это, по мнению комитета, позволит не стать налогу на сверхдоходы препятствием для ведения низкорентабельными и убыточными добывающими организациями хозяйственной деятельности. «Рассматривая предложенную законопроектом конструкцию нового налога, следует обратить внимание на предложенный порядок определения объекта налогообложения, который основан на приросте стоимости добытого полезного ископаемого, а не на фактическом финансовом результате», – отмечается в заключении.
Комитет ссылается на позицию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РСПП в своем заключении на проект отмечал, что «экономическая природа любого изъятия сверхдоходов объективно предполагает налогообложение исключительно чистого финансового результата (сверхприбыли), полученного налогоплательщиком сверх нормального уровня рентабельности капитала». По мнению РСПП, применение предложенной законопроектом фискальной конструкции «нарушает принцип экономической обоснованности налогообложения» и «приведет к взиманию налога на сверхдоходы с низкорентабельных и/или убыточных предприятий».
Прирост цены полезного ископаемого на мировом рынке не может являться универсальным показателем, свидетельствующим о полученном организацией доходе, поскольку не учитывает затраты на добычу, переработку, условия реализации, колебания валютного курса и другие факторы, считает комитет. «Более того, сам по себе прирост цены полезного ископаемого на мировом рынке не гарантирует возможность реализации такого полезного ископаемого по соответствующей цене, особенно в условиях текущей геополитической ситуации», – подчеркивается в заключении.
Согласно текущей редакции поправок правительства, в 2027–2029 гг. предлагается ввести налог для отдельных добывающих отраслей в размере 30% от дополнительного дохода, а для золота – 20%. Поступления в бюджет от него, по плану кабмина, составят 200 млрд руб. ежегодно, следует из пояснительной записки к бюджету. Механизм налога предполагает расчет его суммы как произведения ставки, объема добычи и разницы между средней ценой ископаемого в 2026–2028 гг. и базовой ценой 2025 г. Для 2027 г. и 2028 г. последняя будет индексироваться на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. При росте средней цены менее чем на 10% объект налогообложения не возникает.
РСПП после публикации поправок выступил с рядом предложений. Помимо исключения из числа налогоплательщика убыточных компаний, Союз попросил исключить необоснованную дифференциацию его ставок, а также разрешить учитывать его в расходах при расчете налога на прибыль в 2027–2029 гг. В качестве альтернативы РСПП предложил также временно повысить ставку налога на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. на три года.
В своем заключении профильный комитет предложил также уточнить механизм расчета налога.
Налоговая база определяется исходя из объема добытого в соответствующем году полезного ископаемого (полезного компонента, содержащегося в полезном ископаемом) и величины превышения его средней цены на мировом рынке над средней ценой за 2025 г. с учетом предусмотренной законопроектом индексации. При добыче многокомпонентных комплексных руд она определяется по каждому полезному компоненту с учетом потерь при их извлечении из такой руды. РСПП же предлагает предусмотреть механизм «исключения технологических потерь сырья при его добыче и обогащении (включая объемы, направляемые в отвалы и хвостохранилища, а также складируемые объемы)». Представляется целесообразным дополнительно обсудить данный вопрос при подготовке законопроекта ко второму чтению, считают депутаты.
Кроме того, при подготовке законопроекта ко второму чтению нужно «уточнить порядок определения объекта налогообложения и налоговой базы в части соотношения понятий “полезное ископаемое” и “полезный компонент”», отмечается в заключении. Это связано с тем, что налогом предлагается облагать сверхдоход, определяемый, в том числе, исходя из добычи «полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (в частности, золото), многокомпонентных комплексных руд и других полезных ископаемых».
Также депутаты обратили внимание, что установленный срок уплаты налога – не позднее 28 апреля соответствующего года. При этом для функционирования механизма кабмину предстоит принять ряд нормативных актов. «В случае отсутствия заблаговременно изданных нормативных правовых актов налогоплательщик не будет иметь возможность 25 апреля 2027 г. исполнить обязанность по исчислению и уплате налога», – подчеркивает комитет.
Отдельного уточнения требует обязанность представить декларации по налогу в случае, если его сумма к уплате равна нулю во избежание спорных вопросов в правоприменении, считают депутаты.
В России в 2024 г. уже вводился налог на сверхприбыль для ряда отраслей, за исключением нефтегазовых компаний, МСП и ряда других категорий налогоплательщиков. База рассчитывалась как положительная разница средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. и аналогичного показателя за 2018 г. и 2019 г. При этом власти предусмотрели механизм снижения суммы платежа при досрочном внесении части суммы. По данным Минфина, поступления тогда превысили план и вместо ожидаемых 300 млрд руб. составили 315 млрд.