Газета
Политика

США направят авианосец в Восточное Средиземноморье из-за атаки на Израиль

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье из-за нападения палестинских группировок на Израиль, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Мы беспокоимся о жителях Израиля и многих семьях, которые потеряли близких в результате отвратительной террористической атаки со стороны ХАМАС. Сегодня в ответ на нападение ХАМАС на Израиль, а также после детального рассмотрения [вопроса] с президентом Байденом, я поручил принять меры для укрепления присутствия министерства обороны в регионе и нарастить региональные силы сдерживания», – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

А авианосную группу также входят ракетных крейсер USS Normandy, эсминцы USS Thomas, USS Ramage, USS Carney и др. Кроме того, Пентагон решил увеличить количество боевой авиации США, размещенной в регионе.

Ранее по теме: Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю после нападения ХАМАС

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, ее боевики вторглись в населенные пункты на линии разграничения и захватили ряд военных объектов. Армия Израиля в ответ начал операцию под названием «Железные мечи», в правительстве страны объявили, что она перешла в состояние войны. По последним данным, с израильской стороны погибли более 700 человек, ранены свыше 2100. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали. США уже выразили полную поддержку Израилю и пообещали оказать ему дополнительную военную поддержку.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных