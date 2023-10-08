США направят авианосец в Восточное Средиземноморье из-за атаки на Израиль
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье из-за нападения палестинских группировок на Израиль, сообщает пресс-служба Пентагона.
«Мы беспокоимся о жителях Израиля и многих семьях, которые потеряли близких в результате отвратительной террористической атаки со стороны ХАМАС. Сегодня в ответ на нападение ХАМАС на Израиль, а также после детального рассмотрения [вопроса] с президентом Байденом, я поручил принять меры для укрепления присутствия министерства обороны в регионе и нарастить региональные силы сдерживания», – заявил министр обороны США Ллойд Остин.
А авианосную группу также входят ракетных крейсер USS Normandy, эсминцы USS Thomas, USS Ramage, USS Carney и др. Кроме того, Пентагон решил увеличить количество боевой авиации США, размещенной в регионе.
7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, ее боевики вторглись в населенные пункты на линии разграничения и захватили ряд военных объектов. Армия Израиля в ответ начал операцию под названием «Железные мечи», в правительстве страны объявили, что она перешла в состояние войны. По последним данным, с израильской стороны погибли более 700 человек, ранены свыше 2100. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали. США уже выразили полную поддержку Израилю и пообещали оказать ему дополнительную военную поддержку.