США направят авианосец в Восточное Средиземноморье из-за атаки на Израиль

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, ее боевики вторглись в населенные пункты на линии разграничения и захватили ряд военных объектов. Армия Израиля в ответ начал операцию под названием «Железные мечи», в правительстве страны объявили, что она перешла в состояние войны. По последним данным, с израильской стороны погибли более 700 человек, ранены свыше 2100. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали. США уже выразили полную поддержку Израилю и пообещали оказать ему дополнительную военную поддержку.