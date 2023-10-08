Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю после нападения ХАМАС
США направят Израилю дополнительную помощь в связи с нападением палестинской радикальной организации ХАМАС, сообщили в Белом доме со ссылкой на решение Джо Байдена.
«Президент сообщил, что дополнительная помощь для израильской армии сейчас направляется в Израиль, и в ближайшие дни последует еще больше», – говорится в сообщении. О какой именно помощи идет речь, не уточняется.
Днем 8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Он уточнял, что подробности могут появиться в течение дня.
Палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля утром 7 октября. По последним данным, погибли более 700 человек, ранены свыше 2100 человек. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали.
Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи» и объявил, что страна перешла в состояние войны. В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Ранее сообщалось об атаке на позиции военно-морских сил ХАМАС.