Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю после нападения ХАМАС

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи» и объявил, что страна перешла в состояние войны. В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Ранее сообщалось об атаке на позиции военно-морских сил ХАМАС.