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Политика

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю после нападения ХАМАС

Ведомости

США направят Израилю дополнительную помощь в связи с нападением палестинской радикальной организации ХАМАС, сообщили в Белом доме со ссылкой на решение Джо Байдена.

«Президент сообщил, что дополнительная помощь для израильской армии сейчас направляется в Израиль, и в ближайшие дни последует еще больше», – говорится в сообщении. О какой именно помощи идет речь, не уточняется.

Днем 8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Он уточнял, что подробности могут появиться в течение дня.

Ранее по теме: В ХАМАС отвергли возможность перемирия с Израилем

Палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля утром 7 октября. По последним данным, погибли более 700 человек, ранены свыше 2100 человек. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали. 

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи» и объявил, что страна перешла в состояние войны. В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Ранее сообщалось об атаке на позиции военно-морских сил ХАМАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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