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Политика

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Ведомости

США рассматривают запросы Израиля на дополнительную военную помощь, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, вы, вероятно, услышите об этом больше сегодня позже», – сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.

Утром 7 октября вооруженная палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали. 

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Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Как заявил CNN представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт, на территории Газы могут находиться «десятки» заложников. Представитель полиции Дин Эльсданн сообщил, что Израиль открывает центр управления пропавшими без вести.

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». Сегодня стало известно, что Израиль официально заявил о переходе страны в состояние войны. ЦАХАЛ утром 8 октября объявил об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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