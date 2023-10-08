Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». Сегодня стало известно, что Израиль официально заявил о переходе страны в состояние войны. ЦАХАЛ утром 8 октября объявил об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции.