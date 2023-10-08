Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
США рассматривают запросы Израиля на дополнительную военную помощь, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, вы, вероятно, услышите об этом больше сегодня позже», – сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.
Утром 7 октября вооруженная палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали.
Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Как заявил CNN представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт, на территории Газы могут находиться «десятки» заложников. Представитель полиции Дин Эльсданн сообщил, что Израиль открывает центр управления пропавшими без вести.
Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». Сегодня стало известно, что Израиль официально заявил о переходе страны в состояние войны. ЦАХАЛ утром 8 октября объявил об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции.