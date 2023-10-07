Медведев заявил о ключевой роли США в конфликте Израиля и Палестины
США является ключевым игроком в конфликте Израиля и Палестины, но вместо его урегулирования Вашингтон сталкивает Россию и Украину, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», – написал он.
По мнению Медведева, США вместо работы над палестино-израильским урегулированием «залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа». Остановить Вашингтон в его страсти к поджигании конфликтов «повсюду на планете» может только гражданская война на территории США, предположил Медведев.
Нападение палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Он обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену».