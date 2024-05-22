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Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину суверенным государством

Израиль отзывает послов из Осло и Дублина для консультаций
Анастасия Швецова
Полина Худякова
Zuma / TASS

Правительства Норвегии, Ирландии и Испании 22 мая объявили о признании Палестины как независимого государства. Израиль в ответ отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии.

«В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», – пояснил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Признание Палестины в качестве государства, как отметили в правительстве, подчеркивает позицию Норвегии, согласно которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств».

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил уверенность, что в ближайшие дни к решению трех стран присоединятся и другие государства. Он добавил, что Дубин, Осло и Мадрид предпримут «любые национальные шаги, необходимые для реализации этого решения», передает Sky News.

Премьер-министр Испании также подтвердил, что Испания признает Палестину как государство. Официально решения стран об этом вступят в силу 28 мая 2024 г.

Палестинская национальная администрация приветствовала заявления трех стран, сообщает WAFA. Там назвали решения Норвегии, Ирландии и Испании вкладом в осуществление права палестинского народа на самоопределение и реализацию инициативы о двух государствах.

На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.

«Этот искаженный шаг является несправедливостью по отношению к памяти жертв событий 7 октября, подрывает усилия по возвращению 128 заложников и оказывает поддержку “Хамасу” и иранским джихадистам, что уменьшает шансы на достижение мира и ставит под сомнение право Израиля на самооборону», – написал он в X.

Кац предупредил, что действия Норвегии и Ирландии повлекут за собой «серьезные последствия». Против Испании будет предприняты аналогичные меры, если она присоединится к странам, добавил он.

Последние несколько недель о необходимости признать Палестину как государство также заговорили власти Словении, Мальты и Бельгии. Politico пишет, что неясно, присоединятся ли эти страны к решению 22 мая.

На сегодняшний день Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).

СССР признал Палестину еще в 1988 г. После начала боевых действий в секторе Газа президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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