Палестина получила дополнительные привилегии в ООН

Голосование в Генассамблее имеет скорее имиджевый характер и не является реальным шагом к созданию палестинского государства, соглашается программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. «Даже если предположить, что Совбез ООН поддержит это решение, все равно останется множество проблем: Израиль сможет не исполнить решение Совбеза. Эта резолюция скорее носит рекомендательный характер», – отметил эксперт. Кроме того, продолжает Бочаров, в Палестине пока не созрели внутренние условия для создания государства. По его словам, в палестинском обществе движения «Фатх» и «Хамас» конфликтуют и не пользуются большой популярностью, а наиболее перспективный палестинский политик Марван Баргути находится в израильской тюрьме. «Соответственно, у палестинцев сейчас нет той единой политической силы, которая могла бы вести переговоры с Израилем и от имени всего народа», – объяснил эксперт.