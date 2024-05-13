Палестина получила дополнительные привилегии в ООН

Палестина получила дополнительные привилегии в ООННо ближе к полноправному членству в организации она не стала
Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой признала право палестинцев на полноправное членство в этой международной организации, т. е. на независимость Палестины, и призвала Совет Безопасности положительно рассмотреть этот вопрос. Документ поддержали 143 государства (из 193), против него выступили 9, 25 воздержались, передает пресс-служба организации.
Против проголосовали США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау и Папуа – Новая Гвинея. При этом Россия, Китай и союзники Вашингтона, в частности Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия, поддержали документ.
Ранее Совбез рассматривал вопрос о предоставлении Палестине постоянного членства в организации, но 18 апреля документ был заблокирован американцами.
Израильский посол в организации Гилад Эрдан заявил, что предоставление дополнительных прав палестинцам означает «поощрение терроризма». «Вы открываете двери ООН для современного нацизма. Это вызывает у меня тошноту», – добавил дипломат. После завершения выступления Эрдан пропустил экземпляр устава ООН через портативный шредер, объяснив, что именно так поступят делегаты, если поддержат проект резолюции.
Пресс-секретарь постпредства США при ООН Нэйт Эванс отметил, что «Палестина не соответствует критериям членства в организации, согласно его уставу», а принятие документа не приведет к прекращению боевых действий в секторе Газа. При этом заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд заявил, что Вашингтон поддерживает создание независимого палестинского государства, но только в результате переговоров с Израилем.
Российский представитель при ООН Василий Небензя раскритиковал позицию США и заявил, что поддержка полноправного членства Палестины – «моральный долг каждого». «Полноправное членство Палестины во всемирной организации помогло бы уравнять стартовые переговорные позиции с Израилем, который получил этот полноценный статус более 75 лет назад», – добавил дипломат.
Резолюция расширяет полномочия Палестины в Генассамблее ООН: документ предоставляет палестинцам право выступать на заседаниях организации, и не только по ближневосточным вопросам, работать в главных комитетах ассамблеи, вносить предложения и поправки в документы. Кроме того, Палестина сможет принимать участие в международных конференциях под эгидой ООН, но без права голоса. Эти положения вступят в силу 10 сентября 2024 г.
Как пишет Associated Press со ссылкой на неназванных западных дипломатов, первоначальный проект резолюции был существенно изменен, чтобы снять возражения со стороны США, а также России и Китая. Изначально документ предполагал предоставление Палестине «прав и привилегий, необходимых для обеспечения ее полного и эффективного участия» в сессиях ассамблеи и конференциях ООН «на равных основаниях с государствами-членами». При этом документ не упоминал, смогут ли палестинцы голосовать в Генассамблее.
По словам собеседников агентства, Россия и Китай, которые выступают за членство Палестины в ООН, опасались, что предоставление палестинцам прав и привилегий, перечисленных в приложении, создаст прецедент для Косова и Тайваня. Поэтому в окончательном варианте из проекта были исключены формулировки, которые ставили бы Палестину в «равное положение с государствами-членами», отметили дипломаты.
Резолюция не приведет к существенному изменению позиций палестинцев в ООН, считает главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. Представитель США заблокирует в Совбезе предложения о независимости Палестины, поэтому говорить о том, что она идет навстречу обретению государственности, пока не приходится, отметил эксперт.
Голосование в Генассамблее имеет скорее имиджевый характер и не является реальным шагом к созданию палестинского государства, соглашается программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. «Даже если предположить, что Совбез ООН поддержит это решение, все равно останется множество проблем: Израиль сможет не исполнить решение Совбеза. Эта резолюция скорее носит рекомендательный характер», – отметил эксперт. Кроме того, продолжает Бочаров, в Палестине пока не созрели внутренние условия для создания государства. По его словам, в палестинском обществе движения «Фатх» и «Хамас» конфликтуют и не пользуются большой популярностью, а наиболее перспективный палестинский политик Марван Баргути находится в израильской тюрьме. «Соответственно, у палестинцев сейчас нет той единой политической силы, которая могла бы вести переговоры с Израилем и от имени всего народа», – объяснил эксперт.
Принятие резолюции в ООН произошло на фоне продолжающейся военной операции Израиля в Рафахе, на юге сектора Газа, где, по разным оценкам, нашли убежище около 1,4 млн палестинцев. Утром 11 мая израильские военные призвали местных жителей эвакуироваться из города в безопасные районы. Всего с начала наступления город, по оценкам израильской армии, покинуло порядка 300 000 палестинцев.