Власти Израиля одобрили расширение военной операции в Рафахе
Военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» операции армии в Рафахе. Об этом сообщает радиостанция Kan.
Кабмин также поручил израильским переговорщикам продолжать переговоры по достижению сделки с «Хамасом» по освобождению заложников.
Ранее военный кабинет Израиля принял решение о продолжении операции в Рафахе с целью освобождения заложников и давления на противника. Тогда пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что вооруженные силы страны целенаправленно атакуют «Хамас» в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. Власти призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что следует двигаться в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе.
7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев.
10 мая Reuters сообщил, что в ООН предупредили о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются. Агентство отмечает, что вооруженные силы Израиля перенесли наземную операцию в многолюдный Рафах, который является ключевым коридором для доставки гуманитарной помощи. Танки перекрыли главную дорогу, которая разделяет восточную и западную части Рафаха, тем самым окружив восточную часть города. Как пишет агентство со ссылкой на местных жителей, взрывы, перестрелки и бои между армией обороны Израиля и «Хамасом» не прекращаются к востоку и северо-востоку от города.