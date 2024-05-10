Власти Израиля одобрили расширение военной операции в Рафахе

10 мая Reuters сообщил, что в ООН предупредили о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются. Агентство отмечает, что вооруженные силы Израиля перенесли наземную операцию в многолюдный Рафах, который является ключевым коридором для доставки гуманитарной помощи. Танки перекрыли главную дорогу, которая разделяет восточную и западную части Рафаха, тем самым окружив восточную часть города. Как пишет агентство со ссылкой на местных жителей, взрывы, перестрелки и бои между армией обороны Израиля и «Хамасом» не прекращаются к востоку и северо-востоку от города.