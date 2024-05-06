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Военный кабинет Израиля единогласно выступил за продолжение операции в Рафахе

Ведомости

Военный кабинет Израиля принял решение о продолжении операции в палестинском городе Рафахе с целью освобождения заложников и давления на противника. Об этом канцелярия премьер-министра еврейского государства сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

«Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на "Хамас", чтобы способствовать освобождению наших заложников и достижению других целей войны», – говорится в сообщении.

Пресс-служба армии обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила, что в настоящее время вооруженные силы страны целенаправленно атакуют «Хамас» в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. Утром власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек. 25 апреля советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что в плену группировки все еще находятся 133 заложника.

В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расширить военную операцию на Рафах, где, по оценке еврейского государства, находятся от 5000 до 8000 членов «Хамаса». 3 мая The Wall Street Journal со ссылкой на египетских официальных лиц сообщила, что власти Израиля дали группировке неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае они начнут атаку на Рафах. Ранее 6 мая в «Хамас» заявили, что согласны прекратить огонь в Газе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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