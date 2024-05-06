Военный кабинет Израиля единогласно выступил за продолжение операции в Рафахе
Военный кабинет Израиля принял решение о продолжении операции в палестинском городе Рафахе с целью освобождения заложников и давления на противника. Об этом канцелярия премьер-министра еврейского государства сообщила в своем аккаунте в соцсети X.
«Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на "Хамас", чтобы способствовать освобождению наших заложников и достижению других целей войны», – говорится в сообщении.
Пресс-служба армии обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила, что в настоящее время вооруженные силы страны целенаправленно атакуют «Хамас» в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. Утром власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек. 25 апреля советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что в плену группировки все еще находятся 133 заложника.
В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расширить военную операцию на Рафах, где, по оценке еврейского государства, находятся от 5000 до 8000 членов «Хамаса». 3 мая The Wall Street Journal со ссылкой на египетских официальных лиц сообщила, что власти Израиля дали группировке неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае они начнут атаку на Рафах. Ранее 6 мая в «Хамас» заявили, что согласны прекратить огонь в Газе.