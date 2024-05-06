В «Хамасе» заявили о согласии принять предложение о прекращении огня
Палестинская группировка «Хамас» положительно ответила на катарско-египетское предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление движения пишет Al Jazeera.
«Исмаил Хания, глава политического бюро движения «Хамас», провел телефонный разговор с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и министром разведки Египта господином Аббасом Камелем и проинформировал их об одобрении «Хамасом» их предложения относительно соглашения о прекращении огня», – сказано в заявлении.
Позже в Telegram-канале движения появилось подтверждение о согласии «Хамаса» на предложенный план, о чем Хания проинформировал также министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди.
Al Jazeera отмечает, что заявление было сделано после того, Израиль призвал жителей палестинского Рафаха эвакуироваться и люди начали покидать город.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.
В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расширить военную операцию в секторе Газа на палестинский город Рафах. По оценке еврейского государства на начало апреля, численность «Хамаса» на этой территории составляет от 5000 до 8000 человек.
3 мая The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских официальных лиц сообщила, что власти Израиля дали палестинскому движению «Хамас» неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае они начнут военную операцию в Рафахе.