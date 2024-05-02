БАПОР не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет оперативно эвакуировать людей из города Рафаха на юге сектора Газа в случае проведения Израилем военной операции, заявил «РИА Новости» представитель организации Аднан Абу Хасна.
«Процесс эвакуации города Рафах очень опасен, поскольку речь идет о находящихся на этой небольшой, очень густонаселенной территории 1,4 млн палестинцев», – уточнил представитель БАПОР.
По его словам, операция Израиля в Рафахе приведет к тысячам смертей и ранений, а также к разрушению оставшихся зданий и инфраструктуры города. Аднан Абу Хасна отметил, что в настоящий момент в городе проживает более 75% населения сектора Газа. Информацией о какой-либо планируемой операции по эвакуации граждан из Рафаха БАПОР не располагает.
1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа и достижению «прочного и устойчивого мира» в регионе.
Блинкен уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной.
Нетаньяху отметил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в Рафахе. Премьер-министр Израиля заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.
30 апреля Нетаньяху заявил, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников.
19 апреля Блинкен сообщил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. По мнению госсекретаря США, Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами.
29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.