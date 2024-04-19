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Госдеп выступил против операции Израиля в Рафахе

Ведомости

США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции на полях встречи глав МИД G7.

«Мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе. Первое, там сейчас около 1,4 млн людей в Рафахе, многие из них перемещены из других районов сектора Газа», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Блинкен подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Он добавил, что проведение операции в этой районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия». По мнению госсекретаря США, Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами.

18 апреля Белый дом сообщил, что представители США и Израиля провели консультации по ряду вопросов в связи с атакой Ирана на Израиль, а также по теме планируемой операции ЦАХАЛ в Рафахе. Отмечалось, что обе стороны выразили согласие о необходимости добиться поражения группировки «Хамас». Вместе с тем американская сторона выразила обеспокоенность из-за различных вариантов действий ЦАХАЛ в Рафахе.

Газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источники в Египте до этого писала, что администрация президента США Джо Байдена якобы выразила согласие с планом операции Израиля в Рафахе при условии, что израильские военные откажутся от ударов по Ирану. В то же время неназванные американские чиновники опровергли порталу Axios информацию об этом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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