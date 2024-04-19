Госдеп выступил против операции Израиля в Рафахе
США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции на полях встречи глав МИД G7.
«Мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе. Первое, там сейчас около 1,4 млн людей в Рафахе, многие из них перемещены из других районов сектора Газа», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Блинкен подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Он добавил, что проведение операции в этой районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия». По мнению госсекретаря США, Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами.
18 апреля Белый дом сообщил, что представители США и Израиля провели консультации по ряду вопросов в связи с атакой Ирана на Израиль, а также по теме планируемой операции ЦАХАЛ в Рафахе. Отмечалось, что обе стороны выразили согласие о необходимости добиться поражения группировки «Хамас». Вместе с тем американская сторона выразила обеспокоенность из-за различных вариантов действий ЦАХАЛ в Рафахе.
Газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источники в Египте до этого писала, что администрация президента США Джо Байдена якобы выразила согласие с планом операции Израиля в Рафахе при условии, что израильские военные откажутся от ударов по Ирану. В то же время неназванные американские чиновники опровергли порталу Axios информацию об этом.