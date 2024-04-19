Госдеп выступил против операции Израиля в Рафахе

Газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источники в Египте до этого писала, что администрация президента США Джо Байдена якобы выразила согласие с планом операции Израиля в Рафахе при условии, что израильские военные откажутся от ударов по Ирану. В то же время неназванные американские чиновники опровергли порталу Axios информацию об этом.