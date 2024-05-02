Эрдоган обвинил Запад в отсутствии мужества для прекращения огня в Газе
У стран Запада не хватило мужества призвать Израиль к прекращению огня в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками семинара Союза международных демократов (UID) по наращиванию потенциала и обучению в Анкаре, передает A News.
«Те, кто вовсю составляет табели о правах человека, молча наблюдали за гибелью 35 000 палестинцев, 15 000 из которых – дети», – подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции уточнил, что страна внимательно наблюдает за лицемерной политикой западных лидеров.
1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа и достижению «прочного и устойчивого мира» в регионе.
Блинкен уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной.
Нетаньяху отметил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Премьер-министр Израиля заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.
По данным портала Axios, президент США Джо Байден лично заинтересован в достижении договоренностей о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», поскольку рассматривает ее как важный элемент своей внутренней и внешней политики. Президент США намерен сделать все для заключения перемирия, которое может отсрочить военную операцию Израиля в Рафахе или вовсе снимет ее с повестки дня.
30 апреля Нетаньяху заявил, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников.
27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщила, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ. Отмечалось, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.
19 апреля Блинкен сообщил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. По мнению госсекретаря США, Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.