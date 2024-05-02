Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Эрдоган обвинил Запад в отсутствии мужества для прекращения огня в Газе

Ведомости

У стран Запада не хватило мужества призвать Израиль к прекращению огня в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками семинара Союза международных демократов (UID) по наращиванию потенциала и обучению в Анкаре, передает A News.

«Те, кто вовсю составляет табели о правах человека, молча наблюдали за гибелью 35 000 палестинцев, 15 000 из которых – дети», – подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции уточнил, что страна внимательно наблюдает за лицемерной политикой западных лидеров.

1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа и достижению «прочного и устойчивого мира» в регионе.

Блинкен уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной.

Нетаньяху отметил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Премьер-министр Израиля заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.

По данным портала Axios, президент США Джо Байден лично заинтересован в достижении договоренностей о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», поскольку рассматривает ее как важный элемент своей внутренней и внешней политики. Президент США намерен сделать все для заключения перемирия, которое может отсрочить военную операцию Израиля в Рафахе или вовсе снимет ее с повестки дня.

30 апреля Нетаньяху заявил, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников.

27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщила, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ. Отмечалось, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.

19 апреля Блинкен сообщил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. По мнению госсекретаря США, Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных