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Нетаньяху: Израиль проведет операцию в Рафахе в любом случае

Ведомости

Израильская армия в любом случае проведет операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит канцелярия.

«О том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, не может быть и речи. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны “Хамаса”», – подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».

28 апреля президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие несколько дней. Если это произойдет, мир станет свидетелем крупнейшей в истории Палестины катастрофы с учетом того, что соседние Египет и Иордания отказались принять беженцев, отметил он. Аббас также потребовал от США повлиять на Израиль и заставить страну отказаться от военной операции.

27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщила, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ. Отмечалось, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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