Нетаньяху: Израиль проведет операцию в Рафахе в любом случае
Израильская армия в любом случае проведет операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит канцелярия.
«О том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, не может быть и речи. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны “Хамаса”», – подчеркнул Нетаньяху.
Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».
28 апреля президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие несколько дней. Если это произойдет, мир станет свидетелем крупнейшей в истории Палестины катастрофы с учетом того, что соседние Египет и Иордания отказались принять беженцев, отметил он. Аббас также потребовал от США повлиять на Израиль и заставить страну отказаться от военной операции.
27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщила, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ. Отмечалось, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».