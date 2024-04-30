Нетаньяху: Израиль проведет операцию в Рафахе в любом случае

28 апреля президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие несколько дней. Если это произойдет, мир станет свидетелем крупнейшей в истории Палестины катастрофы с учетом того, что соседние Египет и Иордания отказались принять беженцев, отметил он. Аббас также потребовал от США повлиять на Израиль и заставить страну отказаться от военной операции.